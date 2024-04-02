Boluspor, Gençlerbirliği engeline takıldı

Türkiye'nin nefeslerin tutulduğu futbol müsabakalarından biri daha geride kaldı. Gençlerbirliği ve Boluspor arasındaki çekişmeli karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da hücum odaklı oyunlarını sahaya yansıttı.

Oulare'den kritik hamle

Gençlerbirliği'nin hızlı atağında 8. dakikada Amilton sağ kanattan taşıdığı topu kale alanına doğru gönderdi. Ancak Boluspor'un oyuncusu Oulare, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaparak topu kalenin üstünden dışarıya gönderdi.

Avramovski topu yan ağlara gönderdi

Boluspor'un 17. dakikada sol kanattan başlattığı atakta, Avramovski topu son çizgiye doğru taşıdı ve dar bir açıdan vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top ise yan ağlarda kalarak gole çok yaklaşıldı.

Gençlerbirliği ikinci yarı hızlı başladı

Gençlerbirliği'nin 48. dakikada gerçekleştirdiği hızlı atağında sağ kanattan ilerleyen Amilton, son çizgiye inerek yakın köşeye doğru bir pas çıkardı. Melih'in gelişine vuruşunda top direğin dibine çarptı, ardından kaleci Çağlar'ın sırtına çarparak devam etti. Ancak savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

Gençlerbirliği’ni Amilton öne geçirdi

55. dakikada Gençlerbirliği, Amilton'un önderliğinde skoru değiştirdi. Melih'in sol kanattan derinlemesine pasıyla savunma arkasında boş alan bulan Amilton, kaleciyle karşı karşıya geldi. Sağ çaprazdan etkili bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Boluspor beraberliğe yaklaştı

57. dakikada Boluspor’un sol kanattan gelişen atağında Avramovski son çizgiye inip kale alanına doğru pasını çıkardı. Kale alanı önünde sol ayağıyla kontrolü sağlayan Gigic’in dönerek vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Ertuğrul yakın mesafeden müthiş bir refleksle çıkarmayı başladı.

Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı

Gençlerbirliği, farkı ikiye çıkardı. Boluspor'un kaybettiği top sonrasında sol kanattan hızlı bir atak geliştiren Gençlerbirliği, Yasin'in pasını alan Melih'in ceza alanı sol çaprazından düşük bir vuruşuyla golü buldu. Kaleci Çağlar'ın hatasıyla top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

Boluspor’dan son dakika golü

Ceza sahasına ilerleyen Camara, topu arkadaşı Avramovski'ye doğru yönlendirdi. Avramovski, gelen topa düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-1'e getirdi. Bu golle maç sona erdi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz oldu.

Boluspor’un ilk 11’i: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğlu, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson, Oğuz Kağan Güçtekin, Avramovski, Tunahan Çiçek, Gigic

Gençlerbirliği’nin ilk 11’i: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Alperen, Yasin, Ensar, Oğuzhan, Akabueze, Buğra, Amilton, Melih

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Maçta dikkat çeken diğer detaylar arasında, Gençlerbirliği'nin gollerini Amilton ve Melih Bostan'ın attığı görülüyor. Sarı kart gören oyuncular arasında ise Boluspor'dan Oğuz Güçtekin ve Gençlerbirliği'nden E. Durmaz yer alıyor.