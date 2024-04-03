Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 28. haftasında Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Nefes kesen mücadelede Boluspor, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off barajının altına geriledi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik maçta beklenmedik kayıp

Koşukavak, maçın her iki takım için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İki takımın da play-off yarışında kalma hedefi vardı. Ancak bizim için bu maçta alınan sonuç hayal kırıklığı yarattı" şeklinde konuştu. İlk yarıda her iki takımın da belirgin bir üstünlük kuramadığını belirten Koşukavak, rakibin orta sahayı kalabalık tutarak kontratak stratejisiyle oynadığını ve Boluspor'a oyun kurma fırsatı verdiğini ifade etti.

İkinci yarıda gelen şok kayıplar

Maçın ikinci yarısında oyunun seyrinin değiştiğini belirten Koşukavak, "Rakip yarı alanda daha baskılı oynarken, kontrataktan ve bir taç atışından gelen gollerle mağlubiyeti kabullendik. Bu mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmememiz gerekiyordu," dedi.

Play-Off yolunda yeniden yükseliş

Mağlubiyeti telafi etme kararlılığı içinde olduklarını belirten Koşukavak, "Şu anda play-off barajının altındayız. Kalan maçlarda ne gerekiyorsa yaparak yarışa tekrar dahil olacağız. Oyuncularımızla birlikte maksimum çabayı göstermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca Koşukavak, Gençlerbirliği'ni oyuncu kalitesi ve mücadelesi için tebrik etti.