Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 28. haftasında Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Nefes kesen mücadelede Boluspor, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off barajının altına geriledi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Kritik maçta beklenmedik kayıp
Koşukavak, maçın her iki takım için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İki takımın da play-off yarışında kalma hedefi vardı. Ancak bizim için bu maçta alınan sonuç hayal kırıklığı yarattı" şeklinde konuştu. İlk yarıda her iki takımın da belirgin bir üstünlük kuramadığını belirten Koşukavak, rakibin orta sahayı kalabalık tutarak kontratak stratejisiyle oynadığını ve Boluspor'a oyun kurma fırsatı verdiğini ifade etti.
İkinci yarıda gelen şok kayıplar
Maçın ikinci yarısında oyunun seyrinin değiştiğini belirten Koşukavak, "Rakip yarı alanda daha baskılı oynarken, kontrataktan ve bir taç atışından gelen gollerle mağlubiyeti kabullendik. Bu mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmememiz gerekiyordu," dedi.
Play-Off yolunda yeniden yükseliş
Mağlubiyeti telafi etme kararlılığı içinde olduklarını belirten Koşukavak, "Şu anda play-off barajının altındayız. Kalan maçlarda ne gerekiyorsa yaparak yarışa tekrar dahil olacağız. Oyuncularımızla birlikte maksimum çabayı göstermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca Koşukavak, Gençlerbirliği'ni oyuncu kalitesi ve mücadelesi için tebrik etti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rayner - Fikstür avantajını pozitife çeviren takımlar fırsatı değerlendiriyor gençler iddialı duruma geldi istediğini aldı Bolu için kaybedilmiş Yok yarışa devam şansı yüksektir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.