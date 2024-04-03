Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu'dan Boluspor maçı sonrası duygusal açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında futbolseverler, Boluspor ile Gençlerbirliği arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Boluspor, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu önemli karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu.

Boluspor'a övgü dolu sözler

Kaloğlu, Boluspor ile olan derin bağını ve bu kulübün kariyerindeki önemini vurgulayarak, "Boluspor benim için çok özel bir yerde. En alt yaş grubundan A Milli Takım'a kadar uzanan bu yolda bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. Geçmişte Boluspor'da yer alan hocalarına minnettarlığını ifade eden Kaloğlu, bu kulübün kendisi için paha biçilemez bir değere sahip olduğunu belirtti.

Rakibe karşı hazırlıklı bir Gençlerbirliği

Karşılaşmaya dair taktiksel detaylara da değinen Kaloğlu, Boluspor gibi güçlü bir rakibe karşı hazırlıklı olduklarını ve oyun planlarını başarıyla uyguladıklarını söyledi. "Duran top organizasyonlarına önem veren bir takıma karşı oynadık ve değişik planlarımızla başarılı olduk" şeklinde konuşan Kaloğlu, takımın Süper Lig hedefine dair inancını da dile getirdi.

Süper Lig yolunda iki takımın mücadelesi

Sinan Kaloğlu, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. "İnşallah Süper Lig'e çıkan iki takım oluruz" diyen Kaloğlu, Boluspor'a Süper Lig yolunda başarılar dileyerek, kendi takımlarının da gelişerek kazanmaya devam edeceğini vurguladı.