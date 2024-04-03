Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu: "Bir kez daha kendimi ispat edeceğim" dedi!

Kesin olmayan sonuçlara göre, 2024 Mahalli İdareler seçimini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenledi. Seçim dönemine dair açıklamalarda bulunan Özcan, "9 ay önce Bolu'da Cumhurbaşkanına yüzde 65 oranında oy çıktı. Şimdi il genelinde birinciyiz. Bir önceki döneme göre oyumuzu artırmışız. Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. 'Ülke yönetimini Erdoğan'a teslim ettik, Bolu'nun yönetimini de Tanju Özcan'a teslim ediyoruz' diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler. 'Hayırlı olsun' diyecekler. Ondan sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz"
"Bir kez daha ispat edeceğim"
Çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özcan, "Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeden, yedirmeden, israf etmeden, harama el uzatmadan yönetmeye devam edeceğim. Türkiye'deki meselelerle ilgili de düşüncelerimi net, açık, kıvırmadan, söyleyen bir belediye başkanı olacağım. 'Her doğru her yerde söylenmez' lafının, siyasetçiler için geçerli olmadığını bir kez daha ispat edeceğim" diye konuştu.
"Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
Başkan Tanju Özcan, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başarılı olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde cevapladı:
"Sayın Genel Başkan Özgür Özel başarılı oldu mu? Elbette oldu. Sonuçta kazanınca başarılı oluyorsunuz. Genel merkez yönetimi başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi ben geriye dönüp bakıyorum. ‘Su akar yolunu bulur’ diye bir atasözü var ya işte biz de doğruları söylediğimiz için partiden atıldık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
"Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bakın biz kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, 6 okulun içinde milliyetçilik zaten en büyük ok. Cumhuriyetçilik, devletçilik gibi değerlerimizi anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun bunun desteğine falan da ihtiyaç yok. Biz kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim. Biz önceden seçimlere şöyle giriyorduk; 'Ya acaba şunu söylersek İYİ Parti alınır mı? Şunu söylersek HDP alınır mı? HDP seçmenini küstürür müyüz? Şuranın seçmenini küstürür müyüz?' Hayır kardeşim başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim. Bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık. Net bir zafer elde ettik"
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ppolat - Başkan Tanju Özcan , Ankara CHP merkezine yürüdü. Başlattığı "değişim eylemi" ile Partisini adam etti.Ustalık döneminde kendisini dev projelere adaması Bolu da heyecan yarattı.
Reis - tepki oylarını aldın eminim verenler de pişmandır ama yapacak bir şey bulunduğum yer olarak belediyeden zaten bir beklentim yok beklentisi olanlar düşünsün
Ali - Vatandaş kul hakkı yemeyen , Referans ile işci almayan,18. Madde kullanarak vatandaşı doymayan tüm seçilmiş siyasetcilere saygı duyarız....Yandaşa İhale paslaşmalar yapmayan da ilaveten
Genç 61 - Sayın başkanım tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.Bir atasözünde derki;
BÜKEMEDİĞİN ELİ ÖPECEKSİN.Şimdi onlar şapkasını önüne koysun ve düşünsünler.
Mahmut - yok ispat mispat geçen dönem 30 vaadinin 4 nü gerçekleştirmiş bir başkansın. mecburiyetten oy verdik sana. vaatlerini yapacağınıda sanmıyoruz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.