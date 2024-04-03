03 Nis 2024 - 09:21- Güncel G:

Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu: "Bir kez daha kendimi ispat edeceğim" dedi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 53 bin 881 oy alarak yeniden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, "Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. 'Ülke yönetimini Erdoğan'a teslim ettik, Bolu'nun yönetimini de Tanju Özcan'a teslim ediyoruz' diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler" dedi.

Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu: "Bir kez daha kendimi ispat edeceğim" dedi! mask
Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu: "Bir kez daha kendimi ispat edeceğim" dedi!
Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu: "Bir kez daha kendimi ispat edeceğim" dedi!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kesin olmayan sonuçlara göre, 2024 Mahalli İdareler seçimini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenledi. Seçim dönemine dair açıklamalarda bulunan Özcan, "9 ay önce Bolu'da Cumhurbaşkanına yüzde 65 oranında oy çıktı. Şimdi il genelinde birinciyiz. Bir önceki döneme göre oyumuzu artırmışız. Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. 'Ülke yönetimini Erdoğan'a teslim ettik, Bolu'nun yönetimini de Tanju Özcan'a teslim ediyoruz' diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler. 'Hayırlı olsun' diyecekler. Ondan sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz"

"Bir kez daha ispat edeceğim"

Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu:

Çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özcan, "Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeden, yedirmeden, israf etmeden, harama el uzatmadan yönetmeye devam edeceğim. Türkiye'deki meselelerle ilgili de düşüncelerimi net, açık, kıvırmadan, söyleyen bir belediye başkanı olacağım. 'Her doğru her yerde söylenmez' lafının, siyasetçiler için geçerli olmadığını bir kez daha ispat edeceğim" diye konuştu.

"Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"

Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu:

Başkan Tanju Özcan, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başarılı olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde cevapladı:
"Sayın Genel Başkan Özgür Özel başarılı oldu mu? Elbette oldu. Sonuçta kazanınca başarılı oluyorsunuz. Genel merkez yönetimi başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi ben geriye dönüp bakıyorum. ‘Su akar yolunu bulur’ diye bir atasözü var ya işte biz de doğruları söylediğimiz için partiden atıldık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"

"Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok"

Başkan Özcan,Seçim sonrası ilk kez konuştu:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bakın biz kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, 6 okulun içinde milliyetçilik zaten en büyük ok. Cumhuriyetçilik, devletçilik gibi değerlerimizi anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun bunun desteğine falan da ihtiyaç yok. Biz kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim. Biz önceden seçimlere şöyle giriyorduk; 'Ya acaba şunu söylersek İYİ Parti alınır mı? Şunu söylersek HDP alınır mı? HDP seçmenini küstürür müyüz? Şuranın seçmenini küstürür müyüz?' Hayır kardeşim başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim. Bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık. Net bir zafer elde ettik"

# Türkiye, belediye, VAR, Tanju Özcan, CHP, yol

03 Nis 2024 - 09:21 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Ppolat - Başkan Tanju Özcan , Ankara CHP merkezine yürüdü. Başlattığı "değişim eylemi" ile Partisini adam etti.Ustalık döneminde kendisini dev projelere adaması Bolu da heyecan yarattı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 12:30
04

Reis - tepki oylarını aldın eminim verenler de pişmandır ama yapacak bir şey bulunduğum yer olarak belediyeden zaten bir beklentim yok beklentisi olanlar düşünsün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 11:35
03

Ali - Vatandaş kul hakkı yemeyen , Referans ile işci almayan,18. Madde kullanarak vatandaşı doymayan tüm seçilmiş siyasetcilere saygı duyarız....Yandaşa İhale paslaşmalar yapmayan da ilaveten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 10:51
02

Genç 61 - Sayın başkanım tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.Bir atasözünde derki;

BÜKEMEDİĞİN ELİ ÖPECEKSİN.Şimdi onlar şapkasını önüne koysun ve düşünsünler.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 10:00
01

Mahmut - yok ispat mispat geçen dönem 30 vaadinin 4 nü gerçekleştirmiş bir başkansın. mecburiyetten oy verdik sana. vaatlerini yapacağınıda sanmıyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Nisan 09:54
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL