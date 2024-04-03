- Güncel

23 üyeli Bolu İl Genel Meclisine AKP 13, CHP 5, MHP 4 ve İYİ parti 1 üye soktu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu İl Genel Meclisi seçim sonuçları açıklandı: AK Parti 13 üye ile liderliğini sürdürüyor, CHP ve MHP'nin temsil gücü, İYİ Parti'nin yeni katılımı ile yerel yönetimde dengeler yeniden şekilleniyor.

23 üyeli Bolu İl Genel Meclisine AKP 13, CHP 5, MHP 4 ve İYİ parti 1 üye soktu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu İl Genel Meclisi seçimlerinin ardından, AK Parti'nin çoğunlukta olduğu yeni dönem meclisi şekillendi. Seçim sonuçlarına göre, 23 üyeden oluşan mecliste AK Parti 13 üye ile liderliğini korurken, CHP 5 üye ile temsil edilmekte, MHP'nin üye sayısı 4'e yükseldi ve İYİ Parti Seben'den İlker Dönmez ile meclise giriş yaptı.

İYİ Parti İlk kez mecliste

23 üyeli Bolu İl Genel Meclisine AKP 13, CHP 5, MHP 4 ve İYİ parti 1 üye soktu

Yeni dönemde, AK Parti'nin meclis üyeliği geçen döneme nazaran azalsa da, yine de çoğunluğu elde ederek yönetimde söz sahibi olacağı görülüyor. CHP'nin temsil gücünde herhangi bir değişiklik olmazken, MHP üye sayısını ikiye katlayarak dikkat çekti. Öte yandan, Seben ilçesinden İYİ Parti adına İlker Dönmez'in meclise katılması, parti çeşitliliğini artırdı.

Hangi ilçeden kim girdi?

Bolu merkez ve çevre ilçelerinden seçilen üyelerin listesi ise yerel politikanın çeşitliliğini ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlılığını gösteriyor. AK Parti'den Bolu merkez için Ekrem Çetinkaya ve Zerrin Yavuz Açıkalın; CHP'den Özcan Güler, Erhan Beykoz, Hüseyin Yıkılmaz ve Erdal Tombak; Dörtdivan'dan AK Parti adına Dursun Fidan ve MHP'den Rasim Özdemir; Gerede'den AK Parti'den Yılmaz Turçin ve Metin Doğangün, MHP'den Salih Acar; Göynük'ten AK Parti'den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen; Kıbrıscık'tan AK Parti'den Ekrem Saadet ve CHP'den Ersan Mamur; Mengen'den AK Parti'den Mustafa Nuri Gürsoy ve MHP'den İlyas Maraba; Mudurnu'dan AK Parti'den Vedat Özkan ve MHP'den Mehmet Karacakaya; Seben'den AK Parti'den İsmail Akman ve İYİ Parti'den İlker Dönmez; Yeniçağa'dan AK Parti'den İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi meclise seçildiler.

İl Genel Meclisi'nin yeni dönemin ilk toplantısının 15 Nisan Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Toplantıda, Meclis Başkanı, divan üyeleri ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirilecek. Yeni dönem, yerel yönetimde daha aktif ve halkın beklentilerine duyarlı bir yönetim anlayışının beklendiği bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

# AK Parti, Çevre

03 Nis 2024 - 09:30 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL