23 üyeli Bolu İl Genel Meclisine AKP 13, CHP 5, MHP 4 ve İYİ parti 1 üye soktu

Bolu İl Genel Meclisi seçimlerinin ardından, AK Parti'nin çoğunlukta olduğu yeni dönem meclisi şekillendi. Seçim sonuçlarına göre, 23 üyeden oluşan mecliste AK Parti 13 üye ile liderliğini korurken, CHP 5 üye ile temsil edilmekte, MHP'nin üye sayısı 4'e yükseldi ve İYİ Parti Seben'den İlker Dönmez ile meclise giriş yaptı.

İYİ Parti İlk kez mecliste

Yeni dönemde, AK Parti'nin meclis üyeliği geçen döneme nazaran azalsa da, yine de çoğunluğu elde ederek yönetimde söz sahibi olacağı görülüyor. CHP'nin temsil gücünde herhangi bir değişiklik olmazken, MHP üye sayısını ikiye katlayarak dikkat çekti. Öte yandan, Seben ilçesinden İYİ Parti adına İlker Dönmez'in meclise katılması, parti çeşitliliğini artırdı.

Hangi ilçeden kim girdi?

Bolu merkez ve çevre ilçelerinden seçilen üyelerin listesi ise yerel politikanın çeşitliliğini ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlılığını gösteriyor. AK Parti'den Bolu merkez için Ekrem Çetinkaya ve Zerrin Yavuz Açıkalın; CHP'den Özcan Güler, Erhan Beykoz, Hüseyin Yıkılmaz ve Erdal Tombak; Dörtdivan'dan AK Parti adına Dursun Fidan ve MHP'den Rasim Özdemir; Gerede'den AK Parti'den Yılmaz Turçin ve Metin Doğangün, MHP'den Salih Acar; Göynük'ten AK Parti'den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen; Kıbrıscık'tan AK Parti'den Ekrem Saadet ve CHP'den Ersan Mamur; Mengen'den AK Parti'den Mustafa Nuri Gürsoy ve MHP'den İlyas Maraba; Mudurnu'dan AK Parti'den Vedat Özkan ve MHP'den Mehmet Karacakaya; Seben'den AK Parti'den İsmail Akman ve İYİ Parti'den İlker Dönmez; Yeniçağa'dan AK Parti'den İsmail Uysal ve Erhan Çiftçi meclise seçildiler.

İl Genel Meclisi'nin yeni dönemin ilk toplantısının 15 Nisan Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Toplantıda, Meclis Başkanı, divan üyeleri ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirilecek. Yeni dönem, yerel yönetimde daha aktif ve halkın beklentilerine duyarlı bir yönetim anlayışının beklendiği bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.