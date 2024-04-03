Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar Kimdir?

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin tecrübeli adayı Recayi Çağlar, 1.035 oy alarak, Saadet Partisi adayı Muharrem Narin'i, aldığı 572 oy ile geride bırakmayı başardı. Bu seçimde, %91,67 oranında sandık açıldı.

Recayi Çağlar Kimdir?

Recayi Çağlar, 1964 yılında Yeniçağa'da doğdu ve eğitimini bu ilçede ve Bolu'da tamamladı. 1985 yılında ticarete atılan Çağlar, siyasi hayatına 1987'de başladı ve 1994-2009 yılları arasında Yeniçağa Belediye Meclis üyeliği, 2009 yılında ise Bolu İl Genel Meclis üyeliği yaptı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yeniçağa Belediye Başkanı olarak seçilen Çağlar, tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Evli ve iki çocuk babası olan Çağlar, Yeniçağa'nın gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yeniçağa'nın Geleceği için Yenilikçi Projeler

Çağlar'ın başkanlığındaki Yeniçağa, sosyal ve ekonomik alanda bir dizi yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Çağlar, Yeniçağa'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarına devam edecek.

Yeniçağa'nın gelişimi için önemli adımlar atan Recayi Çağlar, ilçenin kalkınmasında öncü rol oynamaya hazır. Yeniden başkan olarak seçilmesi, Yeniçağa halkının Çağlar'a olan güven ve inancını pekiştiriyor. Çağlar'ın liderliğinde Yeniçağa, Bolu'nun parlayan yıldızı olmaya aday.

Recayi Çağlar'ın yeniden başkan olarak seçilmesi, Yeniçağa için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Tecrübesi ve ilçeye olan bağlılığıyla Çağlar, Yeniçağa'nın geleceğine yön verecek. Yeniçağa halkı, seçim sonuçlarını coşkuyla karşıladı ve Çağlar'ın başkanlığındaki yeni döneme büyük bir umutla bakıyor.