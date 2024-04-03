- Yaşam

Türk'e imkansız de otur izle!

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Girişimci Bülent Öztürk, Hindistan cevizi kabuğundan yapılarak ithal edilen nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretti. Fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle onlarca deme yapan Öztürk, fındık kabuğundan elde ettiği en yakın ürünü ihraç etmeye de başladı.

Türk'e imkansız de otur izle! mask
Türk'e imkansız de otur izle!
Türk'e imkansız de otur izle!
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Fındık kabuğundan nargile kömürü üretti

Türk'e imkansız de otur izle!

Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden Bülent Öztürk, mangal ve nargile kömürü sektöründe devrim yaratan bir ürünle adından söz ettiriyor. Hindistan cevizi kabuğundan yapılan ve uzun yıllardır Türkiye'ye ithal edilen nargile kömürüne yenilikçi bir alternatif sunan Öztürk, fındık kabuğundan üretilen kömürle pazarın dinamiklerini değiştiriyor.

İthalata karşı yerli ve milli çözüm

Türk'e imkansız de otur izle!

Türkiye'nin nargile kömürü ihtiyacının büyük bir kısmı yıllardır yurt dışından karşılanıyordu. Bülent Öztürk'ün bu duruma yerli bir çözüm bulma arayışı, onu fındık kabuğu gibi atık malzemeleri değerlendirmeye yönlendirdi. Antep fıstığı kabuğu, kayısı ve vişne çekirdeği gibi birçok alternatif üzerinde denemeler yapan Öztürk, nihayetinde fındık kabuğunda aradığı başarıyı buldu.

Sürdürülebilir ve ekolojik bir yaklaşım

Türk'e imkansız de otur izle!

Girişimci, atıl durumda olan fındık kabuklarını değerlendirerek hem çevre dostu hem de sürdürülebilir bir üretim süreci geliştirdi. Bu yenilikçi yaklaşım, aynı zamanda Türkiye'nin ithalata olan bağımlılığını azaltmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Uluslararası pazarda Türk imzası

Türk'e imkansız de otur izle!

Fındık kabuğundan üretilen nargile kömürü, yüksek kalorisi ve dayanıklılığı ile yurt dışından büyük ilgi görüyor. Bülent Öztürk'ün liderliğindeki firma, İsviçre, Almanya, Tunus, Fransa ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bu başarı, Türkiye'nin inovasyon ve girişimcilik alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Geleceğe yatırım

Türk'e imkansız de otur izle!

Öztürk'ün projeleri arasında, fındık kabuğundan üretilen kömürün yanı sıra restoranlar, köfteciler, balıkçılar ve kokoreççiler için özel kömür çeşitleri de bulunuyor. Bu çeşitlilik, yerel işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunuyor.

 

# Türkiye, Türk, Çevre

03 Nis 2024 - 11:30 - Yaşam

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