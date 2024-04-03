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Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

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Erkan Küçük'ün Mini Cooper aracıyla yaşadığı sürekli arızalar ve sonrasında Borusan Otomotiv ile girdiği hukuk mücadelesinin detayları. 7 yıl süren dava, tüketici lehine sonuçlandı ve aracın masrafları hakkındaki karar ne oldu? Detaylar haberimizde…

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu? mask
Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?
Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?
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Sıfır Araç Sahipliğinin Kâbusa Dönüşü

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

Beylikdüzü'nde yaşayan Erkan Küçük'ün 2011 yılında Borusan Otomotiv'den satın aldığı sıfır kilometre Mini Cooper marka aracı, beklenmedik arızalarla onun için bir başağrısına dönüşmüştü. Yetkili servis Borusan Otomotiv ile yapılan tüm bakımlara rağmen, aracın sürekli olarak motor arızası yaşaması, Küçük'ü hukuk mücadelesine itti. Bu makale, aracın satın alınmasından itibaren yaşanan süreci, karşılaşılan zorlukları ve sonuçta elde edilen hukuki zaferi detaylandırmaktadır.

Arızanın Tekrarı ve Artan Masraflar

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

Erkan Küçük'ün Mini Cooper'ı ilk olarak 30 Mart 2017 tarihinde motor arızası verdi. Yetkili servise götürülen araç, 2.553 TL karşılığında tamir edildi. Ancak araç, teslim alındıktan kısa bir süre sonra aynı arızayı tekrarladı. İkinci ve üçüncü defalarında servis, sırasıyla 6.193 TL ve ardından yaklaşık 75 bin TL değerinde daha büyük bir masrafın gerekeceğini bildirdi. Aracın motorunun tamamen değişmesi gerektiği belirtildi. Bu süreçte, Küçük'ün aracı 22 gün içinde üç kez aynı motor arızasını verdi.

Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararı

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

Küçük, karşılaştığı mali yük ve mağduriyet üzerine, Borusan Otomotiv'e karşı hukuki yollara başvurdu. Yedi yıl süren bir dava sürecinin ardından, Bakırköy 13. Tüketici Mahkemesi tüketici lehine bir karar verdi. Mahkeme, yetkili servisin aracı tamir ederek Küçük'e teslim etmesine hükmetti. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi tarafından da onaylandı ve böylece kesinleşti.

Tüketici Hakları ve Servis Sorumluluğu

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

Erkan Küçük'ün deneyimi, araç sahiplerine önemli dersler sunuyor. Araçların, garanti süresi dolmuş olsa bile, yetkili servisler tarafından yapılan hizmetlerin kalitesinden servislerin sorumlu olduğunu göstermektedir. Küçük, sıfır araç alacaklara ve araç sahiplerine yetkili servis dışında hiçbir yere araçlarını götürmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca, haklarını sonuna kadar aramalarını ve garanti süresinin bitimi sonrasında bile servislerin hizmetlerinden sorumlu olduğunu hatırlatıyor.

Emsal Teşkil Eden Bir Karar

Sıfır aldığı Mini Cooper başına dert açtı! 7 yıllık süren hukuki süreç bakın ne oldu?

Bu hukuki zafer, Türkiye'de tüketici haklarının korunması ve yetkili servislerin sunduğu hizmetlerin kalitesinin öneminin altını çiziyor. Erkan Küçük'ün sabrı ve ısrarı, benzer durumlarla karşılaşan diğer tüketici ve araç sahiplerine ilham kaynağı oluyor. Ayrıca, bu dava, servislerin ve üreticilerin müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırma konusundaki sorumluluklarını hatırlatıyor.

# Türkiye

03 Nis 2024 - 12:30 - Yaşam

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