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Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

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2024 Kadir Gecesi nedir? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi’nde ne oldu? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesi okunan dualar neler? Hz. Ayşe Annemizin duası, Kadir Suresi, 2024 Ramazan ayında Kadir Gecesi, ayrıntılarıyla haberimizde…

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner… mask
Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…
Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…
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Bin aydan daha hayırlı olan ve özellikle Ramazan ayının son 10 günündeki tek günlerde gizlendiği bildirilen Kadir Gecesi her Ramazan’ın 27. Gecesi resmi olarak idrak ediliyor. 2024 Ramazan ayında da bu gece 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelen Kadir Gecesi içerdiği maneviyat açısından çok büyüktür.

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Kadir Gecesi’nde ne oldu?

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Kadir Gecesi’nde Hz. Cebrail Aleyhisselam semada asılı duran yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim’in ilk ayetlerini indirmiştir. Alak Suresi’nin ilk 5 ayetinin indirilen ilk ayetler olduğu Kadir Gecesinde böylece Hz. Muhammed (SAV) Efendimize peygamberlik görevi de gelmiştir. Bu gecede Cebrail Akeyhisselam ve tüm melekler saf saf dünya yüzüne inerler, bu gecede edilen dua ve ibadetlerin de 80 bin yıla tekamül ettiği bilinir.

Kadir Suresi’nin önemi

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Bu gecede meleklerin yeryüzüne indiği ve gecenin mukaddesliği Kur’an-ı Kerim’deki kadir Suresi’nde de anlatılır.

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Kadir Suresi

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr”

Türkçe Anlamı:

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿”

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

Hz. Peygamber’e (SAV) inen ilk ayetler

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Bu gecede Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti de ilk defa Peygamberimize (SAV) Cebrail tarafından getirilmiş böylece Peygamberimizin Allah’ın son elçisi olarak görevlendirildiği tescil edilmiştir.

İçinde secde ayeti de olan Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti şu şekildedir:

Alak Suresi (Kur’an-ı Kerim’in İlk 5 Ayeti)

Arapça Okunuşu:

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-2﴿ Ikra’ bismi rabbikellezî halak (halaka). Halakal insâne min alak (alakın).

﴾3-5﴿ Ikra’ ve rabbukel ekrem (ekremu). Ellezî alleme bil kalem(kalemi). Allemel insâne mâ lem ya’lem.

Türkçe Anlamı:

﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku!

﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.

﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler

Hz. Cebrail ve melekler bu gece saf saf yeryüzüne iner…

Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetleri yoğun şekilde yapma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Çünkü edilen dualar kabul olur, gönülden geçen iyi niyetler gerçekleşir. Kadir Gecesi indirilen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olduğundan bu gece bol bol Kur’an okumak değer taşır.

Hz. Ayşe Annemizin duası

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

“Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?”

Hz. Muhammed (sav) buyurdu:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni”

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Gecesi ibadetleri

Kaza ve nafile namazları kılınır.

Allah ve Hz. Muhammed için dualar okunur.

Kuran-ı Kerim okunur, okunan dinlenir, dualar edilir.

Her fırsatta salat-u selam getirilir.

Gelecek için daha çok ibadet yapılır.

Tefekkür edilir, günahlar için af istenir.

Kırgınlıklar giderilir, kalpler onarılır.

Zikir çekilir, dua edilir.

İhtiyaç sahiplerine gerekli maddi ve manevi yardım edilir.

Kalabalık sofralarda, birlik beraberlik içinde ikramlar yapılır.

Vefat edenlerin kabri ziyaret edilir, onlar için dualar okunur.

Kandil simidi yapılır ve çevreye dağıtılır.

Kurs, dernek, cami, okul gibi kalabalık yerlerde Allah ve Peygamber hürmeti için yemek, simit, lokma verilir.

Kadir Gecesi okunan dualar

Kadir Gecesi ibadet ve dua ederken bu sureleri okuyabilirsiniz:

Yasin Suresi

Kadir Suresi

Tebareke (Mülk) Suresi

Amme (Nebe) Suresi

İnşirah Suresi

03 Nis 2024 - 14:30 - Güncel

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