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Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş Kimdir?

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Bolu'nun Seben ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Uygar Oturakdaş, AK Parti adayı Fatih Kavak'ı geride bırakarak zaferini ilan etti. Oturakdaş'ın Seben için vizyonu ve hedefleri hakkında detaylar ve öz geçmişi haberimizde…

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş Kimdir? mask
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Seben, Bolu'nun en gözde ilçelerinden birinde, belediye başkanlığı seçimi sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin dinamik adayı Uygar Oturakdaş, 776 oy alarak, AK Parti'nin adayı Fatih Kavak'ı 624 oy ile geride bıraktı. % 100 sandık açılma oranı ile Seben halkının yüksek katılımı dikkat çekti.

Uygar Oturakdaş Kimdir?

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş Kimdir?

Uygar Oturakdaş, 1979 yılında Seben'de doğdu ve eğitim hayatına ilçede başladı. Erzurum ve Ordu'da devam eden eğitim yolculuğunun ardından, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Seracılık Bölümü'nden mezun oldu. Ziraat teknisyeni olarak başladığı profesyonel kariyeri boyunca, tarımsal gelişim üzerine yoğunlaşan Oturakdaş, Ankara Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsünde ve Seben Tarım İlçe Müdürlüğünde önemli görevler üstlendi.

Seben'in Geleceğine Yön Verecek Planlar

Oturakdaş'ın başkanlığı, Seben için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir çevre politikaları üzerine odaklanan Oturakdaş, ilçenin doğal ve kültürel mirasını koruyarak geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda gençlere ve kadınlara yönelik sosyal projelerle ilçenin sosyal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uygar Oturakdaş'ın Seben için belirlediği yol haritası, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini hızlandıracak. Özellikle tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, Seben'in kalkınmasında kritik rol oynayacak. Oturakdaş, ilçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, Seben'i bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyor.

Uygar Oturakdaş ve ekibinin, Seben için ortaya koyduğu vizyon, ilçenin geleceğini şekillendirecek. Seben halkı, Oturakdaş'ın liderliğine güveniyor ve yeni dönemde gerçekleştirilecek projeleri sabırsızlıkla bekliyor.

# AK Parti, belediye, eğitim, Çevre, tarım, CHP, yol, 100

03 Nis 2024 - 15:30 - Güncel

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