Bolu’da muhtar olmayan başkanlar

Bolu'da gerçekleşen 2024 yerel seçimleri sonrasında 3 dernek başkanı muhtarlık görevlerini kaybetti. Fikret Özen, İlhan Çalışkan ve İlhami Otacıoğlu'nun artık muhtar olmaması nedeniyle başkanı oldukları derneklerin geleceği spekülasyonlara yol açtı.

Fikret Özen’in altındaki koltuklar kaydı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimler, muhtarlık ve dernek başkanlıkları açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bolu Ketenler Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı olan Fikret Özen, MHP'den 1. sıra İl Genel Meclisi üyeliği için aday olmasına rağmen seçilemedi. Böylece muhtarlık görevini de kaybetmiş oldu. .

İlhan Çalışkan Belediye Meclis üyesi oldu

İlhan Çalışkan, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığı görevini yerine getiriyorken muhtarı olduğu Bolu Alpagut Muhtarlığı koltuğunu bırakmıştı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Meclis üyeliğine 12. sıradan aday olan Çalışkan seçim sonrası Bolu Belediye Meclis Üyesi seçildiği için bu dernek de şuan başkansız kaldı.

Muhtarlık Görevini Kaybeden Başkanlar

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu, son seçimlerde Seyit Mahallesi muhtarlığını kaybetti. Böylece, Bolu'daki üç muhtarlar derneğinin başkanı da muhtarlık görevlerini bir şekilde bırakmış oldu, bu durum derneklerin geleceğini ve liderlik yapılarını belirsizliğe sürükledi.

Derneklerin Geleceği ne olacak? Dernekler birleşecek mi?

Üç derneğin başkanının da muhtarlık görevlerini bırakması ya da kazanamaması, bu derneklerin birleşip birleşmeyeceği ve yeni bir başkan seçip seçmeyeceği konusunda spekülasyonlara neden oldu. Bolu Muhtarlar Derneği, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği şu durumda tek çatı altında birleşecek mi? Merak ediliyor…

Fikret Özen hakkında suç duyurusu

Öte yandan Fikret Özen'in geçmişteki şaibeli genel kurul nedeniyle Bolu Cumhuriyet Savcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da biliniyor. Özen, 26 Şubat’ta yapılması gereken dernek genel kurulunu, koltuğundan olmamak için seçim sonrasına erteleterek aynı zamanda muhtarı olduğu Ketenler Köyü’ne de oğlunu aday göstermişti. Özen hakkında dernek üyeleri tarafından genel kurulu sebepsizce ertelettiği için hakkında bir suç duyurusu bulunuyor.

Bolu'da yeni dönem ve beklentiler

Bolu'da muhtarlık ve dernek başkanlıklarında yaşanan bu değişiklikler, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Derneklerin nasıl bir yol izleyeceği ve bu değişikliklerin Bolu'nun yerel yönetimine nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya devam ediyor.