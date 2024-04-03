Bolu İl Sağlık Müdürü’nden çok önemli duyuru! Nisan’ın ilk haftasına dikkat!

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman'ın vurguladığı üzere, erken teşhisin kanserle mücadeledeki önemi büyük. 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında, halk sağlığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla kanser türleri, risk faktörleri ve ücretsiz tarama programlarına dikkat çekiliyor.

Kanser kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci büyük tehdit

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, kanserin dünya genelinde ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiğini belirtti. Artan dünya nüfusu ve yaşlanma ile birlikte kanser vakalarının ve bunun ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükünün artacağına dikkat çekti.

1-7 Nisan Kanser Haftası'nın önemi

Kanser Haftası etkinlikleri, kanserle mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıyor. Danışman, bu özel hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle kanserle mücadelenin ön saflarında yer aldıklarını ifade etti.

Kanserle mücadelede erken teşhisin rolü

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde her 5 kişiden 1'i 75 yaşına kadar kansere yakalanıyor. Danışman, çevresel ve genetik faktörlerin kanser gelişimindeki rolüne değinerek, erken teşhis ve tarama programlarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ücretsiz kanser tarama programları

Bolu ve Türkiye genelinde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) aracılığıyla 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması

Danışman, kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının önemine işaret ederek, Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Ulusal Kanser Haftası etkinlikleriyle halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Bu etkinlikler, sağlıklı bir toplum yaratma hedefine katkıda bulunuyor.