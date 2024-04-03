03 Nis 2024 - 17:30- Güncel G:

9 Nisan'dan başlayan BİM aktüel indirimleriyle Bolu'daki şubelerde bayramı karşılayın!

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Türk kahvesinden sütlü çikolatalara, pastırmadan filtre kahveye kadar eviniz ve sofralarınız için en taze ürünlerde müthiş indirimler sizi bekliyor. Bolu BİM Mağazalarında bayram arifesine özel indirim fırtınası!

9 Nisan'dan başlayan BİM aktüel indirimleriyle Bolu'daki şubelerde bayramı karşılayın! mask
9 Nisan'dan başlayan BİM aktüel indirimleriyle Bolu'daki şubelerde bayramı karşılayın!
9 Nisan'dan başlayan BİM aktüel indirimleriyle Bolu'daki şubelerde bayramı karşılayın!
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Bolu'daki BİM şubeleri, 9 Nisan'dan itibaren başlayacak olan özel indirimlerle alışverişin keyfini çıkarmanız için sizleri bekliyor. Bayramın arifesini daha ekonomik ve lezzetli geçirmeniz adına seçkin gıda ürünlerinde yapacağı indirimlerle dikkat çekiyor.

Kahve Tutkunlarına Müjde

9 Nisan'dan başlayan BİM aktüel indirimleriyle Bolu'daki şubelerde bayramı karşılayın!

Kahve severlerin vazgeçilmezi Türk kahvesi ve Coffee Mate beyazlatıcısı gibi premium markalar, BİM aktüel kataloğunda inanılmaz fiyatlarla sunuluyor. Sabah kahvenizi daha keyifli hale getirecek Nescafe ürünleri de indirimlerle raflarda yerini alıyor. Yaz sıcaklarında serinlemenizi sağlayacak Pepsi ve Lipton ürünlerinin yanı sıra doğal aromalı salgam suyu ve farklı smoothie seçenekleri, BİM'de sizi bekleyen ferahlatıcı lezzetler arasında.

Atıştırmalık ve Kuruyemişlerde Bayram Coşkusu

Bayram ziyaretleriniz için hediye kutuları, çikolata kaplı hurmalar ve fındık gibi kuruyemiş çeşitleri BİM aktüel ürünlerinde yer alıyor. Şık paketlemeleriyle misafirlerinize sunabileceğiniz bu lezzetler, indirimli fiyatlarla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Temel Gıda Ürünlerinde Arife Özel İndirimler

Bayram hazırlıklarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz temel gıda maddeleri de BİM indirimleri kapsamında. Tam buğday unundan lavas ekmeğe, kuru gıdalardan tatlıya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizlerle.

Kahve ve Kahve Ürünleri

Türk Kahvesi, Kahve Dünyası 250 g: 79,50 TL

Coffee Mate, Nestlé 625 g: 99,50 TL

Filtre Kahve Vip 250 g: 57,50 TL

Hazır Kahve Çeşitleri Nescafe 3'lü Arada: 74,50 TL

Nescafe Taster's Choice 100 g: 39,50 TL

İçecekler

Pepsi/Lipton 4x250 ml: 44,50 TL

Salgam Suyu, Mixet Limonlu Aromalı Doğanay 1 L: 21,50 TL

Smoothie Çeşitleri, Patisswish 250 ml: 27,50 TL

Atıştırmalıklar ve Kuruyemişler

Hediye Kutusu, Malatya Pazarı Kuru Meyve 450 g: 120,00 TL

Çikolata Kaplı Bademli Hurma, Simbat 200 g: 44,50 TL

Kavrulmuş Fındık, Fiskobirlik 250 g: 119,50 TL

Sütlü Çikolata, Toblerone 35 g: 14,50 TL

Kuru Gıdalar ve Baharatlar

Kuru Erik, Hazarbey 200 g: 49,50 TL

Dut Kurusu, Hazarbey 150 g: 39,50 TL

Kuru İncir, Hazarbey 200 g: 49,50 TL

Mısır Cerezi, Rixy 80 g: 16,00 TL

Tahin, Pekmez ve Reçeller

Tahin Helvası, Koska 200 g: 28,50 TL

Çilek Reçeli, Lokman 380 g: 22,50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri, Şifa Baba 270 g: 39,75 TL

Lavas Ekmek, Unlüx 540 g: 24,75 TL

Tam Buğday Unu, Efsane 2 kg: 37,00 TL

Süt ve Süt Ürünleri

Yarım Yağlı Süt, Sek 1 L: 21,50 TL

Tam Yağlı Süt, Sek 1 L: 29,50 TL

Şeftali & Ananaslı Kefir, Cacık 1 L: 46,50 TL

Süzme Yoğurt, Eker 500 g: 52,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri, Onur 1000 g: 185,00 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri, Günöğdü 1500 g: 259,00 TL

Lor Peyniri, Aycı 100 g: 49,50 TL

Tava Peyniri, Peyşan 700 g: 89,50 TL

Et ve et Ürünleri

Yemeklik Pastırma, Eker 200 g: 125,00 TL

Hindi Dilimli Sucuk, Polonez 500 g: 99,50 TL

Hindi Salam, Polonez 2x90 g: 36,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis, Banvit 1000 g: 65,00 TL

BİM, bu özel indirimlerle Bolu'daki tüm müşterilerini bayram süresince sürecek bir alışveriş şenliğine davet ediyor. İndirimlerin tadını çıkarın ve bayramı BİM'le birlikte karşılayın!

# Türk

03 Nis 2024 - 17:30 Bolu- Güncel

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