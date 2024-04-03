Batı Karadeniz definecilerin uğrak yeri

Bolu ve çevresinde kaçak define avcılığına geçit yok

Bolu ve çevre illerde, her yıl ortalama 8-10 kaçak define avcısı vakasının ortaya çıkması, güvenlik güçlerinin bu konudaki kararlı mücadelesini gündeme getiriyor. Bu vakalar, genellikle izinsiz kazılar ve tarihi eser kaçakçılığı şeklinde kendini gösteriyor.

Düzce ve Kastamonu'da operasyonlar hız kesmiyor

Son dönemde Düzce İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli ile silah kaçakçılığı yapan 1 şüpheliyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Benzer şekilde, Kastamonu'nun Araç ilçesinde de 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü enselendi.

Ele geçirilen malzemeler ve suç aletleri

Yakalanan şüphelilerle birlikte, kaçak kazılarda kullanılan çeşitli alet ve ekipmanlar ele geçirildi. Bunlar arasında beton kırma makinesi, dalgıç pompa, merdiven, su tahliye motoru, uzatma kablosu, kazma, kürek, eldiven, halat, manivela ve tornavida bulunuyor.

Gözaltı ve adli süreç

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak ilgili jandarma komutanlıklarına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra adli makamlara sevk edildi. Bu süreç, suçla mücadeledeki hukuki işleyişin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bolu ve çevresindeki kararlı mücadele

Bolu ve çevre illerdeki güvenlik güçleri, kaçak define avcılığı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürdüğü mücadelede kararlı. Yılda ortalama 8-10 olayın aydınlatılması, bu suçlara karşı gösterilen etkin çabanın bir göstergesi.

Kültürel mirasın korunması

Bu operasyonlar, bölgedeki kültürel ve tarihi mirasın korunması adına büyük önem taşıyor. Güvenlik güçlerinin bu tür suçlara karşı gösterdiği hassasiyet ve kararlılık, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir rol oynuyor.