2024 Ramazan’ın sonu doğru çikolata iyi gelebilir…

Ramazan'ın son günlerinde sağlıklı beslenme nasıl olmalı? İftar ve sahur için diyetisyen önerileri, metabolizmayı hızlandırma taktikleri ve bayram sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Sağlıklı kalmak için bu ipuçlarını kaçırmayın!

Sahurun önemi ve ideal menüsü

Ramazan ayının son günlerinde metabolizmanızı hızlandırmak için sahura kalkmanız büyük önem taşır. Diyetisyen Gamze Söylemez, sahurda sağlıklı kahvaltılıkların tercih edilmesini öneriyor. Yumurta, peynir, zeytin ve tam buğday ekmeği ile zenginleştirilmiş bir sahur, gün boyu enerjik kalmanızı sağlar. Kabızlık problemi olanlar için şekersiz komposto veya kayısı hoşafı iyi bir seçenek olabilir.

İftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler

İftar, özellikle doğu bölgelerinde kırmızı etin sıkça tüketildiği bir öğündür. Söylemez, iftarı bir bardak su ile açmanın ve ardından hafif bir çorba ile devam etmenin sindirim sistemine yardımcı olacağını belirtiyor. Kırmızı et tüketimi konusunda ise, etin yemeklerde kullanılmasını ve et suyunun tüketilmemesini öneriyor.

Yeşilliklerin gücü

Ramazan'ın sonlarına doğru artan kolesterol riskine karşı, diyetisyen bolca koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu sebzeler, hem sindirimi kolaylaştırır hem de dolaşım sistemine destek olur. Yemeklerle birlikte sıvı tüketiminden kaçınmak, yemeklerden önce ve sonra yarım saat beklemek sindirimi iyileştirir.

Tatlı tüketimi ve alternatifleri

Yemeklerden sonra hemen tüketilen şerbetli tatlılar kan şekerini hızla yükseltir. Söylemez, sütlü tatlılar ve meyveli tatlılar gibi daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca, tatlı ihtiyacını azaltmak için sütlü kahve yanında birkaç parça çikolata da iyi bir seçenek olabilir.

Bayram hazırlığı ve psikolojik hazırlık

Ramazan Bayramı'na hazırlık aşamasında, son haftalarda beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen, bayramda yapılacak küçük kaçamakların göz önünde bulundurularak, son haftalarda beslenme düzeninin korunmasını öneriyor.

Bayram sonrası sağlık kontrolü

Bayram sonrası, özellikle kolesterol seviyesindeki değişiklikler nedeniyle herkese bir kan tahlili yaptırmalarını tavsiye eden Söylemez, sağlıklı bir yaşam için düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguluyor.