Bolu Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri açıklandı; CHP 21 koltuk sahibi oldu

Bolu Belediye Meclisi'nin yeni dönem üyeleri belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan sayımla, CHP'nin mecliste çoğunluğu açık ara ele geçirdiği görüldü. Toplam 31 sandalyenin yer aldığı mecliste, CHP 21 üye ile öne çıkarken, AK Parti 8, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek. CHP'nin bir meclis üyeliği için daha Yüksek Seçim Kurulu'na itirazı bulunuyor.
Seçim Sonuçları ve İtiraz
2024 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Meclisi için rekabet oldukça çekişmeli geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP 18 artı 3 kontenjan adayı ile mecliste 21 koltuğu kaparak çoğunluğu sağladı. AK Parti'nin 8, MHP'nin ise 2 üyesi mecliste yer alacak.
CHP, bir sandıkta oyların yanlış sayıldığını öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Eğer itiraz kabul görür ve tekrar sayımda CHP 110 oy daha fazla alırsa, meclisteki üye sayısını 22'ye çıkarabilecek. Bu durum, AK Parti veya MHP'den bir üyenin meclis dışı kalması anlamına geliyor.
Meclise Giren İsimler
CHP'den Meclise Giren İsimler
Tuna Özcan (Kontenjan Adayı)
Resmiye Kahruman (Kontenjan Adayı)
Ömer Polat (Kontenjan Adayı)
Hüseyin Ekrem Serin
Cahit Görüş
Zuhal Işın
Ahmet Fidan
Cihan Tutal
Fırat Çıngı
Buse Özkan
Murat Ceylan
Özgür Kesemen
Erdal Sak
Ali Sarıyıldız
İlhan Çalışkan
Süleyman Can
Okay Özcan
Nurettin Güler
Aydan Özdemir
Hülya Berberoğlu
Mehmet Korkmaz
AK Parti'den Meclise Giren İsimler
Nadi Okur
Erol Özak
Oğuzhan Özçelik
Fatih Kutlu
Selami Konyalıoğlu
Ayşe Bozacı
Alaattin Karakaş
Hasip Eskioğlu
MHP'den Meclise Giren İsimler
Şerafettin Özdemir
Zafer Bekler
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.