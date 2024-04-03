03 Nis 2024 - 15:00- Güncel G:

Bolu Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri açıklandı; CHP 21 koltuk sahibi oldu

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Bolu Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri açıklandı: CHP mecliste çoğunluğu açık ara sağlamayı başardı. AK Parti 8, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek. CHP'nin ek itirazı sonucu değiştirebilir. Detaylar haberimizde.

Bolu Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri açıklandı; CHP 21 koltuk sahibi oldu mask
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Bolu Belediye Meclisi'nin yeni dönem üyeleri belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan sayımla, CHP'nin mecliste çoğunluğu açık ara ele geçirdiği görüldü. Toplam 31 sandalyenin yer aldığı mecliste, CHP 21 üye ile öne çıkarken, AK Parti 8, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek. CHP'nin bir meclis üyeliği için daha Yüksek Seçim Kurulu'na itirazı bulunuyor.

Seçim Sonuçları ve İtiraz

Bolu Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri açıklandı; CHP 21 koltuk sahibi oldu

2024 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Meclisi için rekabet oldukça çekişmeli geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP 18 artı 3 kontenjan adayı ile mecliste 21 koltuğu kaparak çoğunluğu sağladı. AK Parti'nin 8, MHP'nin ise 2 üyesi mecliste yer alacak.

CHP, bir sandıkta oyların yanlış sayıldığını öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Eğer itiraz kabul görür ve tekrar sayımda CHP 110 oy daha fazla alırsa, meclisteki üye sayısını 22'ye çıkarabilecek. Bu durum, AK Parti veya MHP'den bir üyenin meclis dışı kalması anlamına geliyor.

Meclise Giren İsimler

CHP'den Meclise Giren İsimler

Tuna Özcan (Kontenjan Adayı)

Resmiye Kahruman (Kontenjan Adayı)

Ömer Polat (Kontenjan Adayı)

Hüseyin Ekrem Serin

Cahit Görüş

Zuhal Işın

Ahmet Fidan

Cihan Tutal

Fırat Çıngı

Buse Özkan

Murat Ceylan

Özgür Kesemen

Erdal Sak

Ali Sarıyıldız

İlhan Çalışkan

Süleyman Can

Okay Özcan

Nurettin Güler

Aydan Özdemir

Hülya Berberoğlu

Mehmet Korkmaz

AK Parti'den Meclise Giren İsimler

Nadi Okur

Erol Özak

Oğuzhan Özçelik

Fatih Kutlu

Selami Konyalıoğlu

Ayşe Bozacı

Alaattin Karakaş

Hasip Eskioğlu

MHP'den Meclise Giren İsimler

Şerafettin Özdemir

Zafer Bekler

# belediye, AK Parti

03 Nis 2024 - 15:00 Bolu- Güncel

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