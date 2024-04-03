YSK Seben İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıkladı

2024 yerel Seçimleri YSK Bolu Seben İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre Seben Belediye Başkan adayları ve siyasi partilerin belediye meclis üyeleri adaylarının aldıkları oylar şöyle…
İşte kesin sonuçlar:
Fatih Kavak AK Parti 624 oy
Harun Erkoç Yeniden Refah Partisi 9 oy
Levent Yıldız HKP 2 oy
Ali Altınel BTP 3 oy
Uygar Oturakdaş CHP 775 oy
Mehmet Şerif Tan HÜDA PAR 1 oy
Murat Özkan MHP 52 oy
Ünal Güngör Saadet Partisi 5 oy
2024 yerel Seçimleri YSK Bolu Seben İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre Siyasi Partilerin Seben Belediye Meclis Üye adayları ve oyları şöyle…
Adalet ve Kalkınma Partisi 612 oy
Yeniden Refah Partisi 15 oy
Türkiye Komünist Partisi 1 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 1 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 657 oy
Hür Dava Partisi 2 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 177 oy
Saadet Partisi 6 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.