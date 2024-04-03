03 Nis 2024 - 16:00 - Güncel

YSK Seben İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıkladı

2024 Mahalli İdareler Seçimi Bolu Seben İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıklandı. Seben İlçe Seçim Kurulu’nun resmi sonuçlarına göre Seben Belediye Başkan Adaylarının ve Seben Belediye Meclis Üyesi adaylığı oyları kesin olarak şöyle…