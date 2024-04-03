YSK Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıkladı

2024 yerel Seçimleri YSK Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre Kıbrıscık Belediye Başkan adayları ve siyasi partilerin belediye meclis üyeleri adaylarının aldıkları oylar şöyle…
İşte kesin sonuçlar:
Kemal Aktaş AK Parti 195 oy
Barış Dişli İYİ Parti 3 oy
Fatih Karaaslan Yeniden Refah partisi 1 oy
Sefer Akı Zafer Partisi 2 oy
İsmail İnceayan BTP 2 oy
Emin Tekemen CHP 207 oy
Mustafa Erol HÜDA PAR 2 oy
Ersin Oktay Olkan MHP 74 oy
Menekşe Gökşen Özdemir TİP 84 oy
Ekrem İlgü Saadet Partisi 4 oy
2024 yerel Seçimleri YSK Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre Siyasi Partilerin Kıbrıscık Belediye Meclis Üye adayları ve oyları şöyle…
Adalet ve Kalkınma Partisi 175 oy
İYİ Parti 2 oy
Yeniden Refah Partisi 3 oy
Türkiye Komünist Partisi 2 oy
Zafer Partisi 2 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 1 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 213 oy
Hür Dava Partisi 0 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 118 oy
Türkiye İşçi Partisi 108 oy
Saadet Partisi 7 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.