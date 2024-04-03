03 Nis 2024 - 17:00 - Güncel

YSK Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıkladı

2024 Mahalli İdareler Seçimi Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kuurlu resmi sonuçları açıklandı. Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu’nun resmi sonuçlarına göre Kıbrıscık Belediye Başkan Adaylarının ve Kıbrıscık belediye Meclis Üyesi adaylığı oyları kesin olarak şöyle…