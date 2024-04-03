Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişinin öldüğü faciasının yaşandığı bina Bolulu kardeşlere ait çıktı

İstanbul Gayrettepe'de yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, derin üzüntüye sebep oldu. 16 katlı bir binanın alt katında bulunan gece kulübünde çıkan yangın, alevlerin bir anda her yeri sarmasıyla büyük bir trajediye dönüştü.
Çizmecioğlu ailesine ait bina
Tadilat sırasında kaynak işlemi yapılırken meydana gelen tüp patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede elyaf malzemelerin alev almasıyla büyüdü. Facianın yaşandığı mekanın, Bolu'nun tanınmış iş insanlarından Tamer ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlere ait olduğu ortaya çıktı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin apartmanı da etkilediği çevredekilerin ise içerdekilere çaresizce yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.
Yeni deliller değerlendiriliyor
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin bitişiğindeki apartmanın 4. katına kadar yükseldiği görülüyor.
Olayı 2 savcı soruşturuyor
Yangının etkisiyle ortalığı yoğun dumanın kapladığı da görüntülere yansırken, çevredekilerin içeridekilere ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin geldiği sırada alevlerin söndüğü de görülüyor. Diğer yandan 2 savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kül olan eğlence merkezine geldikleri öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.