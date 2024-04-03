Bolu Seben İl Genel Meclis üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayıları açıklandı

2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı. Buna göre YSK Bolu Seben İlçe Seçim Kurulu, Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayılarını kesin olarak bildirdi. Açıklanan sayılar şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi 1.254 oy
İYİ Parti 1.149 oy
Sol Parti 44 oy
BBP 8 oy
YRP 45 oy
BTP 9 oy
Hür Dava Partisi 14 oy
Millet Partisi 5 oy
MHP 841 oy
TİP 14 oy
SP 16 oy
Vatan Partisi 7 oy
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.