03 Nis 2024 - 19:00 - Güncel

Bolu Seben İl Genel Meclis üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayıları açıklandı

YSK Bolu Seben İlçe Seçim Kurulu 2024 Yerel Seçimleri Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayılarını resmen açıkladı. Buna göre Seben’den Bolu İl genel Meclisi’ne gidecek olan üyelerin partilerinin aldığı oy sayıları kesin olarak şöyle oldu…