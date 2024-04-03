03 Nis 2024 - 20:00- Güncel

Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclis üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayısı şöyle

YSK Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu 2024 Yerel Seçimleri Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayılarını resmen açıkladı. Buna Kıbrıscık’tan Bolu İl genel Meclisi’ne gidecek olan üyelerin partilerinin aldığı oy sayıları kesin olarak şöyle oldu…