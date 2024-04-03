Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclis üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayısı şöyle

2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı. Buna göre YSK Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerin aldığı kesin oy sayılarını kesin olarak bildirdi. Açıklanan sayılar şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi 626 oy
İYİ Parti 15 oy
Sol Parti 2 oy
BBP 3 oy
YRP 53 oy
Zafer Partisi 9 oy
BTP 7 oy
CHP 676 oy
Hür Dava Partisi 1 oy
Millet Partisi 4 oy
MHP 443 oy
TİP 268 oy
SP 17 oy
Vatan Partisi 5 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.