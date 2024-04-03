Bartın, Karabük, Bolu ve bölgede vahşi hayvanların seyirlik halleri

Kuyuya düşen çakal kurtarıldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kuyuya düşen çakal kurtarıldı. Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkiinde bir çakalın kuyuya düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çakal düştüğü kuyudan ekipler tarafından kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu belirlenen çakal, tekrar doğaya salındı.

Bartın'da su kanalına düşen karaca

Bartın'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gerişkatırcı Köyü'nde bulunan su kanalına bir yabani hayvan düştüğü ve çıkamadığı ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Boşaltılan su kanalı içerisinde ağ geren ekipler, yakaladıkları karacayı kanaldan çıkardı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen karacada, herhangi bir yaralanma ve yada sağlık problemi bulunmadığı tespit edildi.

Bahçede bitkin halde bulunan karaca doğaya salındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde girdiği bahçede bitkin olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından doğaya salındı.

Olay ilçeye bağlı Şirinköy köyünde meydana geldi. Osman Bostancı isimli vatandaş ağaç budamak için geldiği bahçesinde bitkin haldeki karacayı fark etti. Korkudan kaçmaya çalışırken tellere çarparak yaralanan karacayı yakalayan Bostancı, su ve yiyecek verdi. İlgi odağı olan karaca ile köylüler bol bol fotoğraf çektirirken durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından karaca doğaya salınıverdi.

Yaban keçilerini kovalayan vaşak fotokapana takıldı

Vaşağın, yaban keçilerini kovaladığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede Yaban keçilerini kovalayan Vaşak fotokapana yansıdı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından, “Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakları, yaban keçilerini kovalarken izlemek doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor” ifadeleriyle paylaştı.