2024 Yerel Seçimleri Bolu İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçları açıklandı

2024 Yerel Seçimler Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçlarına göre Bolu Belediye Başkan adayları ve aldıkları oylar kesin olarak şöyle…
İşte resmi sonuçlar
Muhammed Emin Demirkol AK Parti 29.371 oy
Mansur Şen İYİ Parti 904 oy
Sevil Değirmenci DSP 48 oy
Faruk Bayrakdar YRP 2.206 oy
Veli Saçılık DEM 623 oy
Azize Ergün TKP 117 oy
İlkay Bayrak Zafer Partisi 599 oy
Gürseli Kara TKH 33 oy
Mustafa Yağcı BTP 265 oy
Tanju Özcan CHP 54.021 oy
Şükrü Deniz HÜDA PAR 109 oy
Makfure Tunç HAK-PAR 23 oy
Burcu Kurtoğlu AB Parti 61 oy
Şerafettin Yalçın DP 142 oy
Latif Ural MİLLET P 46 oy
Elvan Coşkun MİLLİ YOL 84 oy
İlhan Durak MHP 12.359 oy
Aslı Nur Yılmaz TİP 134 oy
Nadir Gürkan Yetkin DEVA Partisi 189 oy
İsa Sayın SAADET Partisi 524 oy
Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun resmi sonuçlarına göre partilerin Belediye Meclis Üye adayları ve aldıkları oylar şu şekilde…
Adalet ve Kalkınma Partisi 28.213 oy
İYİ Parti 1.639 oy
Büyük Birlik Partisi 268 oy
Demokratik Sol Parti 86 oy
Yeniden Refah Partisi 3.282 oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 683 oy
Türkiye Komünist partisi 152 oy
Zafer Partisi 1.874 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 344 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 48.125 oy
Emek Partisi 144 oy
Hür Dava Partisi 62 oy
Demokrat Parti 115 oy
Milli Yol Partisi 74 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 14.369 oy
Türkiye İşçi Partisi 260 oy
Demokrasi ve Atılım Partisi 370 oy
Saadet partisi 755 oy
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.