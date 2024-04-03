- Ekonomi

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli banka promosyonları için yapılan SGK anlaşmasından sonra bankalar arasında rekabet başladı. Emekli aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-15 bin lira arasında hesaplanıyor. Emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları mask
Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları
Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor.

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği. İşte bazı bankalardaki promosyon tutarları;

İş Bankası;

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Garanti BBVA;

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL

Halkbank;

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Denizbank;

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Akbank;

Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.

9.999 TL’ye kadar olanlar: 6.250 TL

10.000 TL-14.999 TL arası olanlar, toplamda 10.000 TL’

15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara toplamda 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlara toplamda 15.000 TL

Ziraat Bankası;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Vakıfbank;Banka banka ayrıntılı güncel 2024 emekli promosyon tutarları

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

03 Nis 2024 - 23:30 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL