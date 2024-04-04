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Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

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Balık sezonunun sonlarına yaklaşırken av yasağının başlamasına sayılı günler kala, sıcak yaz havalarına meydan okuyan tezgahlarda çeşitli balık türleriyle dikkat çekiyor. 15 Nisan'da başlayacak av yasağının 1 Eylül 2024'e kadar sürmesi beklenirken, vatandaşlar alışverişlerine devam ediyor.

Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor mask
Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor
Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor
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Sezonun Sonlarına Doğru Balık Fiyatları ve Çeşitliliği

Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

Bu dönemde, av yasağının başlamasıyla balık fiyatlarında zaman zaman yaşanan artışlar, bazı türlerin az bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle palamutun seyrekliği, hamsinin ise beklenen miktarda tezgahlara ulaşamaması, balıkçı esnafı arasında konuşulan konuların başında geliyor. Buna rağmen, vatandaşlar en çok istavrit ve mezgit balıklarını tercih ediyorlar. Av yasağının yaklaşmasıyla limanlar, birçok teknenin demirlediği bir görünüme bürünüyor.

Ramazan Ayında Balık Tüketimi Devam Ediyor

Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

Ramazan ayının da etkisiyle, vatandaşlar iftar sofralarını zenginleştirmek için balık almayı sürdürüyor. Balıkçı Ercan Düzer, vatandaşların balığa olan ilgisinin yoğun olduğunu, hem çiğ olarak hem de ızgara ya da tava şeklinde hazırlattıklarını belirtiyor. Sıcak hava nedeniyle balık çıkışının azalmasına rağmen, hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çupra gibi türlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ediyor.

Güncel Balık Fiyatları

Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

Fiyatlar konusunda, hamsi kilosu 100, istavrit 70, barbun 200, tirsi 35, çupra ise 175 lira gibi rakamlardan alıcı buluyor. Balıkçı esnafının belirttiğine göre, şu anki fiyatlar mevsim normallerine göre yarı yarıya daha uygun seviyelerde.

Bu dönemde, balık tezgahlarındaki çeşitlilik ve uygun fiyatlar, hem Ramazan ayında hem de av yasağı öncesinde vatandaşların balık tüketimini sürdürmesine olanak tanıyor. Zonguldak'taki balıkçılar, geleneksel lezzetlerin yanı sıra, sağlıklı ve hafif iftar seçenekleri arayanların da uğrak yeri olmaya devam ediyor.

04 Nis 2024 - 00:30 - Güncel

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