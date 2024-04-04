Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

Sezonun Sonlarına Doğru Balık Fiyatları ve Çeşitliliği
Bu dönemde, av yasağının başlamasıyla balık fiyatlarında zaman zaman yaşanan artışlar, bazı türlerin az bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle palamutun seyrekliği, hamsinin ise beklenen miktarda tezgahlara ulaşamaması, balıkçı esnafı arasında konuşulan konuların başında geliyor. Buna rağmen, vatandaşlar en çok istavrit ve mezgit balıklarını tercih ediyorlar. Av yasağının yaklaşmasıyla limanlar, birçok teknenin demirlediği bir görünüme bürünüyor.
Ramazan Ayında Balık Tüketimi Devam Ediyor
Ramazan ayının da etkisiyle, vatandaşlar iftar sofralarını zenginleştirmek için balık almayı sürdürüyor. Balıkçı Ercan Düzer, vatandaşların balığa olan ilgisinin yoğun olduğunu, hem çiğ olarak hem de ızgara ya da tava şeklinde hazırlattıklarını belirtiyor. Sıcak hava nedeniyle balık çıkışının azalmasına rağmen, hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çupra gibi türlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ediyor.
Güncel Balık Fiyatları
Fiyatlar konusunda, hamsi kilosu 100, istavrit 70, barbun 200, tirsi 35, çupra ise 175 lira gibi rakamlardan alıcı buluyor. Balıkçı esnafının belirttiğine göre, şu anki fiyatlar mevsim normallerine göre yarı yarıya daha uygun seviyelerde.
Bu dönemde, balık tezgahlarındaki çeşitlilik ve uygun fiyatlar, hem Ramazan ayında hem de av yasağı öncesinde vatandaşların balık tüketimini sürdürmesine olanak tanıyor. Zonguldak'taki balıkçılar, geleneksel lezzetlerin yanı sıra, sağlıklı ve hafif iftar seçenekleri arayanların da uğrak yeri olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.