Balık tezgahları hala dolu! Av yasağı ve ramazan ayı balık satışlarını etkilemiyor

Sezonun Sonlarına Doğru Balık Fiyatları ve Çeşitliliği

Bu dönemde, av yasağının başlamasıyla balık fiyatlarında zaman zaman yaşanan artışlar, bazı türlerin az bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle palamutun seyrekliği, hamsinin ise beklenen miktarda tezgahlara ulaşamaması, balıkçı esnafı arasında konuşulan konuların başında geliyor. Buna rağmen, vatandaşlar en çok istavrit ve mezgit balıklarını tercih ediyorlar. Av yasağının yaklaşmasıyla limanlar, birçok teknenin demirlediği bir görünüme bürünüyor.

Ramazan Ayında Balık Tüketimi Devam Ediyor

Ramazan ayının da etkisiyle, vatandaşlar iftar sofralarını zenginleştirmek için balık almayı sürdürüyor. Balıkçı Ercan Düzer, vatandaşların balığa olan ilgisinin yoğun olduğunu, hem çiğ olarak hem de ızgara ya da tava şeklinde hazırlattıklarını belirtiyor. Sıcak hava nedeniyle balık çıkışının azalmasına rağmen, hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çupra gibi türlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ediyor.

Güncel Balık Fiyatları

Fiyatlar konusunda, hamsi kilosu 100, istavrit 70, barbun 200, tirsi 35, çupra ise 175 lira gibi rakamlardan alıcı buluyor. Balıkçı esnafının belirttiğine göre, şu anki fiyatlar mevsim normallerine göre yarı yarıya daha uygun seviyelerde.

Bu dönemde, balık tezgahlarındaki çeşitlilik ve uygun fiyatlar, hem Ramazan ayında hem de av yasağı öncesinde vatandaşların balık tüketimini sürdürmesine olanak tanıyor. Zonguldak'taki balıkçılar, geleneksel lezzetlerin yanı sıra, sağlıklı ve hafif iftar seçenekleri arayanların da uğrak yeri olmaya devam ediyor.