  2024 Yerel Seçimleri Bolu Karacasu resmi sonuçları açıklandı

2024 Yerel Seçimler Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçlarına göre Karacasu Belediye Başkan adayları ve aldıkları oylar kesin olarak şöyle…
İşte resmi sonuçlar
Sedat Bozoğlu AK Parti 723 oy
Ferdi Ak YRP 42 oy
Emrah Karakaya BTP 37 oy
Ekrem Velioğlu CHP 318 oy
Kader Kul AB Parti 1 oy
İrfan Dülger MHP 348 oy
Adem Emre SAADET Partisi 21 oy
2024 yerel Seçimleri Karacasu Bağımsız Belediye Başkan adaylarının resmi sonuçları ise şöyle:
Celal Beydili 187 oy
Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 2024 Bolu Karacasu seçimleri resmi sonuçlarına göre partilerin Karacasu Belediye Meclis Üye adayları ve aldıkları oylar şu şekilde…
Adalet ve Kalkınma Partisi 744 oy
Yeniden Refah Partisi 53 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 35 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 391 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 416 oy
Saadet Partisi 29 oy
Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 2024 Bolu Karacasu seçimleri resmi sonuçlarına göre Karacasu Belediyesi Meclis Üye Bağımsız adaylarının aldığı oy 0 oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.