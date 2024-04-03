03 Nis 2024 - 19:30 - Güncel

2024 Yerel Seçimleri Bolu Karacasu resmi sonuçları açıklandı

2024 Mahalli İdareler Seçimleri Bolu Merkez İlçe Karacasu Beldesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklandı. İlk kez Bolu Gündem Medya’nın paylaştığı resmi sonuçlara göre Bolu Karacasu’da siyasi partilerin ve bağımsız belediye başkan adayları ile siyasi partilerin ve bağımsızların belediye meclis üye adaylarının kesin oyları şöyle oldu…