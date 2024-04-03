2024 Göynük İl Genel Meclis üyeleri kimler oldu?

2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçeleri kesin sonuçları belli olmaya başladı. Göynük İlçe Seçim Kurulu verilerine göre Bolu İl Genel Meclis üyelerinin hangi partiden olduğu da resmen açıklandı.
Bolu Göynük İlçe Seçim Kurulu resmî sonuçlarına göre Bolu İl Genel Meclisi üye adaylarından AK Parti’den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen asil üye olarak İl genel Meclisi’ne seçildi. Öte yandan resmî sonuçlara göre yine AK Parti’den İsmail demirdaş ve Zekai Akı yedek üye olarak İl genel Meclisi’ne seçildi
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.