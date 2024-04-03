2024 Göynük İl Genel Meclis üyeleri kimler oldu?

2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçeleri kesin sonuçları belli olmaya başladı. Göynük İlçe Seçim Kurulu verilerine göre Bolu İl Genel Meclis üyelerinin hangi partiden olduğu da resmen açıklandı.

Bolu Göynük İlçe Seçim Kurulu resmî sonuçlarına göre Bolu İl Genel Meclisi üye adaylarından AK Parti’den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen asil üye olarak İl genel Meclisi’ne seçildi. Öte yandan resmî sonuçlara göre yine AK Parti’den İsmail demirdaş ve Zekai Akı yedek üye olarak İl genel Meclisi’ne seçildi