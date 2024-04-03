Tavuk hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına, AK Piliç firması tarafından canlı tavuk yüklü kamyon şoförünün hırsızlık yaptığı ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan binaya park edildiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Jandarmayı görünce kaçan şahıslar kovalamaca sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerinin havaya açtığı uyarı ateşiyle yakaladığı şahıslar karakola götürüldü. Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.
Şahısların uzun süredir tavukları çaldığı ve yaklaşık 2 milyon lira civarında vurgun yaptığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.