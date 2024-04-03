Bu leylekler Bolu'ya göç ediyor

Her yıl baharla birlikte Bolu ve çevresini mesken tutan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç ettikleri sıcak bölgelerden geri dönmeye başladı. Mudurnu ilçesinde farklı noktalarda elektrik direkleri üzerlerindeki yuvalarına yerleşen leylekler, kalabalık grup halinde çiftçilerin işlemeye başladığı topraklarda yiyecek ararken görüntülendi.
Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Köyü yakınlarında yiyecek arayan leylekler güzel görüntülere sahne oldu. Yoldan geçen vatandaşlar kalabalık grup halinde dolaşan leyleklerin fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirirken çiftçi İsmail Kaymaz, “Leyleklerin geldiğini görünce traktörü stop ettirdim. Solucanlarla beslendiler ve yeniden havalanıp gittiler çok güzellerdi” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.