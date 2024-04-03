03 Nis 2024 - 18:03- Spor G:

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

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Bolu’da gerçekleşen Türkiye U14 Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Kartalspor - Kadıköyspor'un kıyasıya mücadelesi sonucunda ve Talas Gücü Belediyespor – Bereketlispor maçının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu
Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu
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Bugün U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları oynandı ve sonuçlandı. Bu müsabakaların ardından Bolu'da final oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi. Yarı, final maçında Samsun Kadıköy ve Kartalspor, saat 15:00'te Bolu Karaçayır Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldiler.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Kartalspor ve Kadıköyspor’un kadroları

Kartalspor, Berkan Yaymaz, Yasin Amanet, Bartu Mirza, Eyüp Hamza, Musa Emir, Denizhan, Eyüp Gül, Mustafa Sevinç, Egehan Alkış, Miraç Yılmaz ve Miraç Uzvaş'tan oluşan ilk 11'leriyle sahaya çıktı. Rakip Kadıköyspor ise Efe, Osman, Buğra, İbrahim, Ali, Ömer, Furkan, Efe Özgültekin, Egemen, Demir ve Enes'ten oluşan ilk 11'leriyle sahaya çıktı.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Kritik maçta gol sesi çıkmadı

Maç, iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen gol getirmedi ve 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Kartalspor, birçok fırsat yakalasa da Kadıköyspor'un sıkı defansını aşmayı başaramadı. Maçın normal süresi 0-0'lık skorla tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Finale kalan takım belli oldu

İlk penaltı atışlarında her iki takım da başarılı oldu, ancak 2. Penaltı atışında Kartalspor'un kalecisi Berkan Yaymaz, önemli bir kurtarış yaparak gole izin vermedi. Kartalspor, 3. Penaltı atışında ise Egemen Durmuş'un vuruşu direğe çarparak takımına gol getirmedi. Diğer penaltıları başarıyla kullanan takımlar, seri penaltı atışlarına geçti. İlk seri penaltı atışlarını başarıyla kullanan iki takım, 2. Seri penaltı atışlarında Kartalspor'un kalecisi Berkan Yaymaz'ın bir kez daha kritik bir kurtarış yaparak takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı. Maç 6-5 Kartalspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Kartalspor’un finaldeki rakibi

Yarı final maçlarının bir diğer maçı Kayseri temsilcisi Talas Gücü Belediyespor ve Denizli temsilcisi Bereketlispor arasında gerçekleşti. Bolu Karaçayır Spor Kompleksinde oynanan nefes kesen maçta, Talas Gücü Belediyespor, Denizli temsilcisi Bereketlispor karşısında üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu zaferle birlikte, Talas Gücü Belediyespor, Türkiye şampiyonluğu için Kartalspor ile karşılaşacak.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Kartalspor ve Talas Gücü Belediyespor karşı karşıya

Karaçayır Spor Kompleksinde yarın saat 14:00’da gerçekleşecek olan final mücadelesi, Türkiye'nin futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Talas Gücü Belediyespor ile Kartalspor arasındaki bu çekişmeli maç, şampiyonluk için nefesleri kesecek.

Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu

Üçüncülük ve dördüncülük için heyecan dorukta!

Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra, üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi de büyük bir heyecana sahne olacak. Karaçayır’da saat 14:00’da gerçekleşecek olan bu karşılaşmada, Kadıköyspor ile Bereketlispor mücadele edecek. Bu maç da futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya aday.

# Türkiye

03 Nis 2024 - 18:03 Bolu- Spor

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