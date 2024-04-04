İsmailağa Cemaati’nden Cübbeli Ahmet’e ilişkin sert açıklama

İsmailağa Cemaati, dikkat çekici bir açıklamayla Cübbeli Ahmet Hoca ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, Cübbeli Ahmet’in cemaatin mahremiyetine zarar verdiği ve İslam dinine alaycı yaklaşımlar sergilediği iddia ediliyor. Bu karar, her iki tarafın sosyal medya ve medyada geniş yankı bulan açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

Cübbeli Ahmet’e Ağır Suçlamalar

İsmailağa Cemaati’nin açıklamasına göre, Cübbeli Ahmet, cemaatin iç işlerini kamuoyu önünde tartışma konusu yaparak cemaatin ve İslam’ın itibarını zedelemiş. Cemaat, Cübbeli Ahmet’in bu davranışları nedeniyle artık kendisiyle herhangi bir ilişkilerinin olmadığını belirtti.

Cübbeli Ahmet’ten Yanıt Gecikmedi

Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamalarına kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaati'nin kendisini ihraç etme yetkisinin olmadığını, tarikatın Hasan Efendi’ye ait olmadığını savundu. Ayrıca, İsmailağa Cemaati'nin açıklamalarında bahsedilen ifadelerin montaj olduğunu iddia etti.

İrşad Faaliyetlerine Vurgu

İsmailağa Cemaati, yaşanan bu kopuşun cemaatin irşad faaliyetlerini etkilemeyeceğini, medrese-tekke birlikteliğinin korunacağını ve mukaddes yolun devam edeceğini vurguladı.