Ankara Hurdacılar Sitesinde dün meydana gelen yangına, Bolu’dan iki araç 8 personel gitti

Ankara'nın İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde, öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen bir yangın, gökyüzünü kara bulutlarla kapladı. Yangın, hızla büyüyerek çevredeki araçlara ve iş yerlerine sıçradı. Olay yerine Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopter desteği de yangına müdahale eden güçlere katıldı.

Çevre İllerden Destek Geldi

Bu büyük yangına müdahale etmek için çevre illerden de destek çağrıları yapıldı. Bolu Belediye Başkanlığı, yangınla mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla iki araç ve sekiz personelini Ankara'ya sevk etti. Beş saat boyunca yangın mahallinde görev alan bu ekipler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından özellikle teşekkür alarak takdir edildi. Başkan Yavaş'ın bu jesti, farklı bölgelerden gelen desteklerin önemini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, Yenimahalle İvedikköy Hurdacılar Sanayi Sitesinde çıkan yangın, özellikle atıl lastiklerin bulunduğu alandan başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki hafif metallerin tutuşmasıyla büyüdü. Yangına karşı hem karadan hem de havadan yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Dört yangın helikopteri ve bir uçağın yangına havadan müdahale ettiği, bölgedeki çalışanların ve sivil vatandaşların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, canlı yayında yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir ölü veya yaralı olmadığını duyurdu. Yangının, açık alandaki lastiklerin depolandığı bölgede başladığını ve lastik esaslı malzemenin yoğun duman oluşturduğunu belirtti. Yangına müdahalenin devam ettiğini ifade eden Vali Şahin, bölgeden sivil vatandaşların ve çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini vurguladı.