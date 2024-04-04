04 Nis 2024 - 11:00- Güncel

2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?

2024 Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu, Bolu İl Genel Merkezi için partilerin aldığı kesin oy sayılarını açıkladı. Buna göre Bolu İl Genel Meclisi’ne Bolu Merkez ilçeden katılacak partilerin oyları resmen şöyle oldu…