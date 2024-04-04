2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?

2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları resmen açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu, Bolu İl Genel Meclisi’ne girecek partilerin oy oranlarını resmen açıkladı. Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları kesin olarak şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi 36.912 oy
İYİ Parti 2.361 oy
Sol Parti 138 oy
BBP 356 oy
DSP 111 oy
YRP 5.160 oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 712 oy
Zafer Partisi 2.187 oy
BTP 442 oy
CHP 54.692 oy
Hür Dava Partisi 151 oy
DP 257 oy
Millet Partisi 102 oy
Milli Yol Partisi 90 oy
MHP 18.460 oy
TİP 378 oy
DEVA Partisi 519 oy
SP 1.096 oy
Vatan Partisi 84 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.