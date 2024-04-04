04 Nis 2024 - 11:00- Güncel G:

2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?

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2024 Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu, Bolu İl Genel Merkezi için partilerin aldığı kesin oy sayılarını açıkladı. Buna göre Bolu İl Genel Meclisi’ne Bolu Merkez ilçeden katılacak partilerin oyları resmen şöyle oldu…

2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi? mask
2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?
2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?
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2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları resmen açıklandı. Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu, Bolu İl Genel Meclisi’ne girecek partilerin oy oranlarını resmen açıkladı. Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları kesin olarak şöyle:

2024 Bolu İl Genel Meclisi’ne hangi partiler girdi?

Adalet ve Kalkınma Partisi                     36.912   oy

İYİ Parti                                                    2.361   oy

Sol Parti                                                        138  oy

BBP                                                               356  oy

DSP                                                               111  oy

YRP                                                            5.160  oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi          712  oy

Zafer Partisi                                                2.187  oy

BTP                                                                442  oy

CHP                                                           54.692  oy

Hür Dava Partisi                                             151  oy

DP                                                                   257  oy

Millet Partisi                                                   102  oy

Milli Yol Partisi                                                90   oy

MHP                                                          18.460   oy

TİP                                                                   378  oy

DEVA Partisi                                                   519  oy

SP                                                                 1.096  oy

Vatan Partisi                                                      84  oy

 

# yol

04 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

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