2024 Bolu Mudurnu Taşkesti seçim sonuçları resmen açıklandı

Bolu Mudurnu Taşkesti için 2024 Yerel seçim sonuçları resmen açıklandı. Mudurnu İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen resmi sonuçlara göre partilerin Mudurnu Belediye Başkanlığı adayları ve Belediye Meclis üyeliği adaylarının aldıkları oylar şöyle oldu.
Mudurnu Taşkesti’de siyasi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy sayıları kesin olarak şöyle:
Turgay Arıkan AK Parti 254 oy
İsmail Açıkel YRP 16 oy
Yunus Emre Yamak BTP 6 oy
Yasin Özdemir CHP 526 oy
Saim Çevik MHP 763 oy
Beytullah Koca SP 7 oy
Mudurnu’da siyasi partilerin belediye meclis üye ayalarının aldıkları oy sayıları kesin olarak şöyle oldu
AK Parti :340 oy
YRP : 36 oy
BTP: 6 oy
CHP: 470 oy
MHP: 720 oy
SP: 9 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.