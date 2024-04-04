04 Nis 2024 - 13:00 - Güncel

2024 Bolu Mudurnu Taşkesti seçim sonuçları resmen açıklandı

2024 Yerel Seçim Bolu ve ilçelerinin seçim sonuçları açıklandı. Buna göre Mudurnu İlçe Seçim Kurulu, Taşkesti Beldesi’nin seçim sonuçlarını resmen açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre siyasi partilerin belediye başkan adayları ve siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının aldıkları oylar kesin olarak şöyle oldu…