04 Nis 2024 - 15:00 - Güncel

2024 Yerel Seçimleri Göynük kesin sonuçları

2024 Yerel Seçim sonuçları kesin olarak açıklandı. Göynük İlçe Seçim Kurulu verilerine göre Bolu’nun Göynük ilçesinde 2024 Yerel Seçimleri siyasi partilerin belediye başkan adayları ve siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının aldıkları oy sayıları resmen şu şekilde oldu…