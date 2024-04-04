2024 Yerel Seçimleri Göynük kesin sonuçları

2024 yerel Seçimleri Bolu’nun Göynük ilçesi seçim sonuçlarını Göynük İlçe Seçim Kurulu kesin olarak açıkladı.
Buna göre Göynük’te siyasi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy sonuçları resmi olarak şu şekilde oldu:
Mehmet Demiröz AK Parti 601 oy
Veysel Eker YRP 118 oy
Erkan Harun Tut Zafer Partisi 3 oy
Ahmet Tarık Özcan BTP 3 oy
Ali Oral CHP 1.165 oy
Fahreddin Karaynir HÜDA PAR 1 oy
Metin Ölmez MHP 395 oy
Erdal Gülen SP 473 oy
Göynük İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre siyasi partilerin belediye meclis üye adayları oy sayıları şöyle oldu:
AK Parti 668 oy
YRP 152 oy
TKP 2 oy
ZP 12 oy
BTP 7 oy
CHP 1.047 oy
MHP 429 oy
SP 401 oy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.