04 Nis 2024 - 17:00- Güncel G:

Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Dörtdivan ilçesinde yaşanan şok olayda, iddiaya göre Kargıbayramlar Mahallesi Muhtar Adayı Hüseyin Yılmaz, seçimlerde oy alamadığı iki seçmeni pompalı tüfekle yaraladı. Seçim sonrası gerilim mahallede endişe yarattı.

Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı mask
Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı
Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Seçimde hayal kırıklığına uğrayan adaydan vahim hareket

Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Kargıbayramlar Mahallesi'nde gerçekleşen 2024 yerel seçimler, beklenmedik bir olaya sahne oldu. İddiaya göre muhtarlık yarışında yer alan Hüseyin Yılmaz, beklediği desteği bulamayınca, aldığı sonuç karşısında şoke edici bir eyleme imza attı.

Oy vermeyen seçmenlere silahlı saldırı

Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı

Seçimlerin ardından, Yılmaz'ın, kendisine oy vermeyen mahalle sakinleri Dileber Tabak ve Ayşe Ertuğ'a yönelik, iddialara göre pompalı tüfekle saldırı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucunda her iki seçmen de bacaklarından yaralandı.

Mahallede endişe ve tepki yaratan olay

Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı

Bu olay, Kargıbayramlar Mahallesi'nde büyük bir endişe ve tepkiye yol açtı. Seçimlerin hemen ardından yaşanan bu şiddet eylemi, mahalle sakinleri arasında ciddi bir korku atmosferi oluşturdu. Mahalle sakinleri olayın muhtar adayına oy verilmediği gerekçesiyle gerçekleştiğini iddia ediyor…

Seçim sonuçlarına dair beklentiler ve hayal kırıklıkları

Hüseyin Yılmaz'ın, seçim öncesi mahallede geniş bir destek beklediği ancak sonuçların bu beklentileri karşılamadığı belirtiliyor. Seçim sonuçlarının ardından yaşanan bu dramatik olay, seçim süreçlerindeki gerilim ve hayal kırıklıklarının ne denli şiddete yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Yaralanan seçmenlerin durumu ve toplumsal tepki

Olay sonrası yaralanan Dileber Tabak ve Ayşe Ertuğ'un sağlık durumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Her iki seçmen de yapılan müdahaleler sonucu sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Toplumun farklı kesimlerinden, yaşanan bu şiddet olayına karşı geniş çaplı tepkiler yükseldi.

Bu olay, yerel seçimlerin ardından toplumsal barış ve adalet arayışının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Mahalle sakinleri ve genel olarak toplum, bu tür olayların tekrarlanmaması için adaletin sağlanmasını ve toplumsal barışın korunmasını talep ediyor.

# Sağlık

04 Nis 2024 - 17:00 Bolu/ Dörtdivan- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL