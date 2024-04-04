Bolu’nun Dörtdivan İlçesinde bir muhtar adayı oy vermeyen mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı

Seçimde hayal kırıklığına uğrayan adaydan vahim hareket

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Kargıbayramlar Mahallesi'nde gerçekleşen 2024 yerel seçimler, beklenmedik bir olaya sahne oldu. İddiaya göre muhtarlık yarışında yer alan Hüseyin Yılmaz, beklediği desteği bulamayınca, aldığı sonuç karşısında şoke edici bir eyleme imza attı.

Oy vermeyen seçmenlere silahlı saldırı

Seçimlerin ardından, Yılmaz'ın, kendisine oy vermeyen mahalle sakinleri Dileber Tabak ve Ayşe Ertuğ'a yönelik, iddialara göre pompalı tüfekle saldırı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucunda her iki seçmen de bacaklarından yaralandı.

Mahallede endişe ve tepki yaratan olay

Bu olay, Kargıbayramlar Mahallesi'nde büyük bir endişe ve tepkiye yol açtı. Seçimlerin hemen ardından yaşanan bu şiddet eylemi, mahalle sakinleri arasında ciddi bir korku atmosferi oluşturdu. Mahalle sakinleri olayın muhtar adayına oy verilmediği gerekçesiyle gerçekleştiğini iddia ediyor…

Seçim sonuçlarına dair beklentiler ve hayal kırıklıkları

Hüseyin Yılmaz'ın, seçim öncesi mahallede geniş bir destek beklediği ancak sonuçların bu beklentileri karşılamadığı belirtiliyor. Seçim sonuçlarının ardından yaşanan bu dramatik olay, seçim süreçlerindeki gerilim ve hayal kırıklıklarının ne denli şiddete yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Yaralanan seçmenlerin durumu ve toplumsal tepki

Olay sonrası yaralanan Dileber Tabak ve Ayşe Ertuğ'un sağlık durumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Her iki seçmen de yapılan müdahaleler sonucu sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Toplumun farklı kesimlerinden, yaşanan bu şiddet olayına karşı geniş çaplı tepkiler yükseldi.

Bu olay, yerel seçimlerin ardından toplumsal barış ve adalet arayışının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Mahalle sakinleri ve genel olarak toplum, bu tür olayların tekrarlanmaması için adaletin sağlanmasını ve toplumsal barışın korunmasını talep ediyor.