Bolu Mudurnu 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları açıklandı

2024 Mahalli İdareler Seçimi resmi sonuçları Mudurnu İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şöyle oldu…
AK Parti'den Hüseyin Yağın: 673 oy
İYİ Parti'den Firdevs Özsarı Boyacı: 28 oy
Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Tek: 44 oy
Zafer Partisi'nden Muhammed Necmi Demirtaş: 7 oy
BTP'den Fatih Çekici: 27 oy
CHP'den Doğan Onurlu: 1.113 oy
HÜDA PAR'dan Ayşegül Balık: 0 oy
GBP’den Mustafa Doğramacı : 3 oy
Millet partisi’nden Selahattin Bozkurt: 6 oy
MHP’den Necdet Türker: 829 oy
Saadet Partisi'nden Telat Veli: 11 oy
Mudurnu Belediye Meclisi için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şu şekilde:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 631 oy
İYİ Parti: 37 oy
BBP : 197
Yeniden Refah Partisi: 73 oy
Türkiye Komünist Partisi: 2 oy
Zafer Partisi: 22 oy
Bağımsız Türkiye Partisi: 37 oy
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.016 oy
DP : 25
MHP: 925
SP:16
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.