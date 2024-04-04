Bolu Mudurnu 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları açıklandı

2024 Mahalli İdareler Seçimi resmi sonuçları Mudurnu İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şöyle oldu…

AK Parti'den Hüseyin Yağın: 673 oy

İYİ Parti'den Firdevs Özsarı Boyacı: 28 oy

Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Tek: 44 oy

Zafer Partisi'nden Muhammed Necmi Demirtaş: 7 oy

BTP'den Fatih Çekici: 27 oy

CHP'den Doğan Onurlu: 1.113 oy

HÜDA PAR'dan Ayşegül Balık: 0 oy

GBP’den Mustafa Doğramacı : 3 oy

Millet partisi’nden Selahattin Bozkurt: 6 oy

MHP’den Necdet Türker: 829 oy

Saadet Partisi'nden Telat Veli: 11 oy

Mudurnu Belediye Meclisi için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 631 oy

İYİ Parti: 37 oy

BBP : 197

Yeniden Refah Partisi: 73 oy

Türkiye Komünist Partisi: 2 oy

Zafer Partisi: 22 oy

Bağımsız Türkiye Partisi: 37 oy

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.016 oy

DP : 25

MHP: 925

SP:16