Mudurnu'dan Bolu İl Genel Meclisi'ne kimler gidiyor? Partiler ve oy sayıları açıklandı!

Mudurnu İlçesi, Bolu İl Genel Meclisi seçimlerinin ardından sonuçları merakla bekliyordu. Nihayet, Mudurnu İlçe Seçim Kurulu tarafından beklenen açıklama yapıldı. Bu önemli seçimde, çeşitli siyasi partiler ve bağımsız adaylar yarıştı. Toplamda 12.971 geçerli oy kullanıldı ve meclise girecek partiler ile üyelerin isimleri kesinleşti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Başarıyla Meclise Giriyor

Adalet ve Kalkınma Partisi, toplamda 4.047 oy alarak mecliste yerini aldı. Bu sonuçla birlikte, partiden meclise 1 asıl üye gönderme başarısını gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Güçlü Performansı

Milliyetçi Hareket Partisi de 3.712 oy ile dikkat çekici bir performans sergiledi ve meclise 1 asıl üye göndermeyi başardı.

Diğer Partiler ve Aldıkları Oylar

Seçimde yarışan diğer partiler ve aldıkları oy sayıları da dikkat çekiciydi. İYİ Parti 289 oy alırken, Sol Parti 19 oy ile mücadelesini sürdürdü. Büyük Birlik Partisi 262, Yeniden Refah Partisi 621, Zafer Partisi 232, Bağımsız Türkiye Partisi 72, Cumhuriyet Halk Partisi ise 3.440 oy aldı. Hür Dava Partisi 18, Demokrat Parti 72, Millet Partisi 31, Türkiye İşçi Partisi 16, Saadet Partisi 119 ve Vatan Partisi 21 oy ile seçim sürecini tamamladı.

Bu seçim, Mudurnu'nun ve genel olarak Bolu'nun siyasi yapısında önemli bir etki yaratacak. Seçilen üyeler ve partiler, ilçenin ve ilin geleceği için önemli kararlar alacaklar. Mudurnu'dan Bolu İl Genel Meclisi'ne giden bu yolculuk, yerel demokrasinin güçlü bir örneğini teşkil ediyor. Seçmenlerin tercihleri, bölgenin yönetim şeklini doğrudan etkileyerek, yerel yönetimdeki çeşitliliği ve demokratik katılımı ön plana çıkarıyor.