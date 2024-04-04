2024 Yerel Seçimler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan çarpıcı açıklamalar

Tanju Özcan'ın yeniden seçilme başarısı ve parti içi duruşu

31 Mart yerel seçimlerinde, oyların büyük bir çoğunluğunu kazanarak yeniden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi kariyerindeki önemli anları ve geleceğe dair planlarını paylaştı.

Partideki değişimler

Özcan, " CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim başarısını ve parti içinde yaşanan değişimleri olumlu bulduğunu, ancak geçmişte parti politikaları nedeniyle yaşanan zorluklara da değindi. "Doğruları söylediğimiz için partiden atılmıştık," diyen Özcan, bu durumun kendisini daha da güçlendirdiğini ve doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sığınmacı politikası ve yerel yönetimdeki kararlılık

Özcan, sığınmacılar konusunda aldığı sert tedbirlerle dikkat çekti. Yardımların kesilmesi, iş yeri ruhsatlarının iptali gibi önlemleri bir mesaj olarak nitelendiren Özcan, "Zabıta marifetiyle sopayla döverek onları Bolu’dan gönderecek değiliz," diyerek hukuk çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti. Bu konuda yerel muhalefetin de desteğini beklediğini ifade eden Özcan, bu birlikteliğin sığınmacıları

Cumhurbaşkanı olacak mı?

Seçim gecesi "Cumhurbaşkanı Tanju Özcan" sloganlarına da değinen Özcan, siyasetteki geleceğine ilişkin planlarını açıkça ortaya koydu. Kendine has belediyecilik anlayışı ve siyasi duruşuyla tanındığını belirten Özcan, "Ülkem için çalışmaya hazırım," diyerek herhangi bir görevden kaçınmayacağını, gerekirse cumhurbaşkanlığı dahil her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi. Özcan, bu süreçte doğruları yapmaya devam edeceğini ve halkın kendisini nerede görmek istediğine göre hareket edeceğini ifade etti.

Bolu gibi bir şehrin Başkanını tüm dünyaya tanıttım

Tanju Özcan açıklamalarına “Siyasette neyin, ne olacağına bazen zaman içerisinde karar verilir. Geçen dönem farklı bir belediyecilik anlayışı yaptım. Farklı bir siyasetçi olduğumu tüm Türkiye’ye gösterdim. Bolu gibi bir şehrin belediye başkanını tüm Türkiye hatta dünyada yaşayan Türk vatandaşlarına tanıttım. Artık beni Bolu tanıyor, Türkiye de tanıyor. Bundan sonra atacağım adımlar, bundan sonraki yol haritamı belirleyecek” sözleriyle son verdi.

Tanju Özcan'ın açıklamaları, yerel yönetimdeki başarısının yanı sıra, gelecekte Türkiye siyasetinde önemli bir figür olma potansiyelini de gözler önüne serdi. Özcan'ın cesur ve net duruşu, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.