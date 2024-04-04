Türkiye'nin 2024 yılı en zenginleri

Fransız Bernard Arnault zirvede

Listede zirvede, 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız iş insanı Bernard Arnault bulunuyor. Arnault'nun serveti geçen yıla göre 22 milyar dolar artarak rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye'den 28 milyarder

Türkiye'den toplam 28 dolar milyarderi listede yer alırken, bu isimlerin toplam serveti 57,7 milyar doları buluyor. Geçen seneki listede Türkiye'den 26 milyarder bulunuyordu ve toplam servetleri 52,5 milyar dolardı.

Murat Ülker serveti arttı

Türkiye adına zirvede yer alan isim, 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Yıldız Holding'in patronu Ülker'in serveti geçen yıla göre artış gösterdi ve dünya listesinde 597. sırada yer aldı.

Yeni Giren İsimler: Bayraktar Kardeşler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar, ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi. Baykar Teknoloji'nin patronu Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Haluk Bayraktar ise 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.

Önceki zirve sahibi geriledi

Geçen sene Türkiye'nin bir numarası olan Sasa Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin beşinci, dünyanın 1187. en zengin ismi oldu. Servetindeki azalış, borsadaki Sasa hisselerinin değer kaybından kaynaklandı.

Türkiye'nin zenginlik portresi

Türkiye'nin zenginlik tablosunda değişiklikler yaşanırken, yeni giren isimler ve servetlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Forbes'un 2024 zenginler listesi, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin ve iş dünyasının seyrini gösteriyor.