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Adanaspor teknik direktörü Kemal Kılıç, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

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Adanaspor, Kemal Kılıç yönetiminde, güçlü rakibi Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Takım, ligde önemli bir nefes aldı ve moral kazandı.

Adanaspor teknik direktörü Kemal Kılıç, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu mask
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Adanaspor'un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kritik üç puanı, güçlü rakipleri karşısında elde etmenin mutluluğunu ve rahatlamanın önemini vurgulayan Kılıç, takımının gösterdiği direnci ve stratejiyi öne çıkardı.

Adanaspor teknik direktörü Kemal Kılıç, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Adanaspor, Eyüpspor'u dize getirdi

Maçın büyük bir bölümünde eksik oynamalarına rağmen Adanaspor'un güçlü bir mücadele sergileyerek ligde öne çıkan ve şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Eyüpspor'u mağlup etmesi, teknik direktör Kemal Kılıç için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Kılıç, "80 dakika boyunca 10 kişiyle mücadele ederek, ligde öne çıkan bir takıma karşı bu sonucu almak, gösterdiğimiz direnç çok önemli" şeklinde konuştu.

Adanaspor'un ihtiyaç duyduğu nefes

Kemal Kılıç, galibiyetin takım için ne kadar hayati olduğuna dikkat çekerek, "Bu galibiyetle sadece çok ihtiyaç duyduğumuz üç puanı almakla kalmadık, aynı zamanda takım olarak büyük bir moral ve motivasyon kazandık" dedi. Son haftalarda gözle görülür bir iyileşme ve gelişme gösteren Adanaspor'un bu performansının karşılığını almasının önemine vurgu yaptı.

Stratejik başarı ve tehlikeli kontrataklar

Eyüpspor karşısında zaman zaman baskı altında kalmalarına rağmen kontrataklarla tehlike yaratmayı başaran Adanaspor'un, rakibin gol girişimlerine karşı net pozisyonlarla cevap verdiğini belirten Kılıç, takımın gösterdiği bu başarılı performansın üzerine kurulabilecek bir gelecek olduğunu işaret etti.

04 Nis 2024 - 11:05 Adana- Spor

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Yorumlar

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Babakemal - Eyüp ün maçı Sattığını söyleyenler maçı izledimi acaba? o kadar şut, kaçan pozisyonlar hele hele üstüste 2 defa direkten dönen topu nasıl isabet ettirdiğini açıklayabilecek zekaya sahip mi? 15.kk takımı 10 kişi bırakmak hangi akıllının fikri?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 11:41

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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