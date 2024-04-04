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Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın öne çıkan anları ve golün hikayesi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti mask
Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Adanaspor, kendi evinde Eyüpspor'u ağırladığı bu kritik karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Adanaspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Eyüpspor için ise hayal kırıklığına neden oldu.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Kritik dakikalar ve kaçırılan fırsatlar

20. dakikada, Adanaspor'un hücum hattının etkili ismi Junior Fernandes, ceza sahası içinde kaleciyle baş başa kaldığı anı aşırtma bir vuruşla değerlendirmeye çalıştı fakat top direğin yanından az bir farkla auta çıktı.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Köşe vuruşundan gelen tehlike

40. dakikada, sağ kanattan yapılan paslaşmalar sonucu gerçekleşen köşe vuruşunda, Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Bruno'nun kafa vuruşu ve Robin Yalçın'ın son anda uzattığı ayağı golle sonuçlanmadı; top az farkla dışarı gitti.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Adanaspor’un galibiyet golü

60. dakikada, Junior Fernandes'in pasıyla topla buluşan Oberlin'in vuruşu, kaleci Birkan Tetik'ten sekti ve önünde bulan Junior Fernandes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Direkten dönen umutlar

69. dakikada, Murat Uçar'ın yaptığı orta, ceza sahası içinde Thuram tarafından yakın mesafeden yapılan vuruşla direğe çarpıp oyun alanına geri döndü, Eyüpspor'un beraberlik umutlarını azalttı.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi oldu.

Adanaspor’un kadrosu: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, A. Dabo, Mehmet Taş, A. Ciss, C. Diakite, D. Oberlin (Ferhat Katipoğlu dk. 73), J. Fernandes (Metehan Altunbaş dk. 90+4)

Eyüpspor’un kadrosu: Birkan Tetik, Melih Kabasakal (Metehan Baltacı dk. 46), Robin Yalçın, L. Claro (S. Seşlar dk 62), Ömer Bayram, Taşkın İlter (Tugay Kaçar dk. 82), Sinan Gümüş (Murat Uçar dk. 62), Fredy (Thuram dk 62), A. Regattin, P. Ampem, G. Bruno

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Goller ve kartlar

Adanaspor'un futbolcusu Junior Fernandes, 60. dakikada attığı golle takımına avantaj sağladı. Ancak takım arkadaşı Omar Diakite, 17. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Adanaspor'dan Ferhat Kaplan ve D. Oberlin sarı kartla cezalandırılırken, Eyüpspor'dan Melih Kabasakal, Robin Yalçın ve Thuram da sarı kart gören isimler arasında yer aldı.

Adanaspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

04 Nis 2024 - 11:21 Adana- Spor

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