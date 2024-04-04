Manisa FK'da teknik direktör Levent Devrim’in 4. Dönemi başladı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna Levent Devrim'i getirerek yeni bir sayfa açıyor. Kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Devrim, gerçekleştirilen imza töreniyle resmen göreve başladı. Bu atama, hem takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkış yolunu araması hem de geçmişte yaşanan başarıların tekrarlanması adına kritik bir adım olarak görülüyor.

Levent Devrim: "Manisa FK benim yuvam"

Levent Devrim, Manisa Futbol Kulübü'yle olan bağının güçlülüğüne vurgu yaparak, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Devrim, "Burada harika zamanlar geçirdik ve yine geçireceğiz. Zorlukların üstesinden gelecek gücümüz var. En kısa sürede bunu sahaya yansıtacağız ve yine güzel günler göreceğiz" diyerek Manisa Futbol Kulübü'nün potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Başkan Aktan: "Bu kulüp şehrin değeridir"

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da, Levent Devrim'in önemine ve takımın hedeflerine değindi. Aktan, "Levent, bu kulübün değerli bir evladı. Birlikte büyük işler başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Manisa Futbol Kulübü, bu şehrin değeridir ve hep birlikte bu değeri daha da yücelteceğiz" ifadelerini kullanarak, tüm taraftarları ve futbolseverleri kulübe destek olmaya çağırdı.

Geçmişten gelen başarı ve tecrübe

Levent Devrim, Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce 2017-2019 ve 2019-2020 sezonlarında, ayrıca 2022 yılında teknik direktör olarak görev yapmış bir isim. Kulübün daha önceki adı olan Manisa BBSK döneminde de önemli başarılara imza atan Devrim, takıma yabancı biri değil. Bu tecrübe, onun takımı içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, ligde üst sıralara taşıma hedefi için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Manisa FK ve Levent Devrim yeniden bir arada

Manisa Futbol Kulübü ve Levent Devrim'in yeniden bir araya gelmesi, hem takımın geleceği hem de taraftarların heyecanı açısından önem taşıyor. Devrim'in önceki dönemlerdeki tecrübesi ve başarıları, bu yeni dönemin temelini oluşturuyor. Kulüp ve taraftarlar, Devrim liderliğindeki Manisa FK'nın yeniden zirveye oynayacak bir takım haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.