Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Boluspor maçını tribünden izledi

Bolu’nun futbol tutkusu, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında bir kez daha sahneye taşındı. Boluspor ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği bu kritik maç, futbol severler için unutulmaz anlara sahne oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen mücadele, sadece sahadaki oyuncuların değil, tribündeki önemli isimlerin de dikkatini çekti.

Yerel yönetimden tam destek

Bolu'nun sevilen figürleri; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Boluspor Başkanı Savaş Abak ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu önemli müsabakayı tribünden takip etti. Takımlarına destek olmak için bir araya gelen bu üç isim, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Maç boyunca yaşanan her gol, sevinç ve hüsranı birlikte yaşayan yöneticiler, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir tutku olduğunu kanıtladı.

Maçın kahramanları ve hayal kırıklıkları

Boluspor'un, Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla mağlubiyeti, sahadaki mücadelenin ne kadar çetin geçtiğinin bir göstergesiydi. Boluspor’un kalesinde gördüğü gollerden sonra Vali Kılıç'ın yaşadığı duygusal anlar, futbolun yalnızca zihinleri değil, kalpleri de fethettiğinin bir kanıtıydı.

Devre arası fikir alışverişleri

Öte yandan, Boluspor Başkanı Abak ve Vali Kılıç'ın devre arasında yaptığı fikir alışverişleri, takımlarına olan bağlılıklarını ve futbola olan inançlarını gözler önüne serdi.

Gözler o isimleri aradı

31 Mart Yerel seçim sürecinde Boluspor'un maçlarını sık sık ziyaret eden, MHP ve AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayları İlhan Durak ve Muhammed Emin Demirkol'un seçimden sonra maçta tribünlerde yer almamış olmaları, dikkat çeken bir detaydı. Seçimler öncesinde Boluspor’a ve taraftarlara verdikleri sözle tanınan Durak ve Demirkol, bu kez futbol sahnesinin dışında kaldı.