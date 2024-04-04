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Göztepe CEO’su Kerem Ertan: “Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”

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Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, Göztepe'nin Süper Lig hedefine emin adımlarla yürüyeceğini ve 100. yılını ligde kutlayacağını vurguladı.

Göztepe CEO’su Kerem Ertan: “Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” mask
Göztepe CEO’su Kerem Ertan: “Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”
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Trendyol 1. Lig'deki kritik Kocaelispor maçının ardından Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takım, 28. hafta mücadelesinde, liderlik yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşmada Kocaelispor ile karşılaştı. Maç, Göztepe için dramatik bir şekilde sonuçlandı.

Göztepe CEO’su Kerem Ertan: “Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”

Kocaelispor – Göztepe maçında dramatik son

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda yaşanan olaylarla gündeme oturdu. Maçın bitimine 7 dakika kala peş peşe yediği penaltı goller ile sahadan 3-2 yenik ayrılan Göztepe, futbol sahalarında nadiren rastlanan bir durum ile karşı karşıya kaldı.

Göztepe CEO’su Kerem Ertan: “Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”

Dramatik maç sonrası yenilmezlik vurgusu

Kerem Ertan, yaşanan bu olaylar sonrasında takımın moralini ve gelecek hedeflerini güçlü bir şekilde vurguladı. Ertan'ın açıklamaları, takımın geleceğine yönelik inancın ve hedefler doğrultusunda ilerleyişin altını çizdi. Göztepe'nin 100. yılını Süper Lig'de kutlama hedefi, Ertan'ın ifadeleriyle bir kez daha teyit edildi. Göztepe, bu hedef doğrultusunda her platformda mücadelesini sürdürecek ve tüm engellere rağmen yürüyüşüne devam edecek.

Göztepe'nin Süper Lig yolculuğu

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, takımın gelecek vizyonuna dair umut verici mesajlar paylaştı. Erzurum maçıyla birlikte takımın Süper Lig yürüyüşünün daha da güçleneceğini belirten Ertan, Göztepe'nin futbol takımı, teknik ve idari kadrosu, yönetimi ve taraftarlarıyla birlikte hedefine ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Bu açıklama, Göztepe'nin karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyen ruhunu ve Süper Lig'e olan kararlı yürüyüşünü vurguluyor.

Göztepe'nin 100. yılında Süper Lig hedefi

Kerem Ertan'ın açıklamaları, Göztepe'nin 100. yılında Süper Lig'de olma hedefinin altını çiziyor. Bu hedef, hem taraftarlar hem de kulüp için büyük önem taşıyor. Göztepe'nin bu kararlı adımlarla ilerlemesi, onun tarihinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Takımın, teknik ve idari kadrosunun, yönetiminin ve taraftarlarının birlikte hareket ederek bu hedefe ulaşma azmi, Göztepe'nin geleceği için umut verici bir tablo çiziyor.

# açıklama, 100

04 Nis 2024 - 14:33 İzmir- Spor

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