Bindiği otobüste ters köşe yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik Anadolu Otoyolu’nda denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli aramalar gerçekleştirildi.
Bir yolcunun eşyalarına gelince tepki veren narkotik köpeğinin işaret ettiği noktayı ekipler detaylı bir şekilde aradı. Yolcunun eşyalarında yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 yolcu gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.