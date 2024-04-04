Bolu'da ekipler, bayram öncesi denetimine çıktı, esnaf ve market didik didik incelendi!

Ramazan Bayramı öncesinde Bolu’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Denetim ekipleri tarafından özellikle alışveriş merkezlerinde geniş çerçevede denetim yapıldı. Ekipler gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik göz açtırmayarak gerekli yaptırımları uyguluyor.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu çerçevede, vatandaşlarımız karşılaştıkları şikayetlerini "ALO175" Tüketici Hattına, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemine (HFA) veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirebilir. Bu süreçte, işletmelerimizin, mevzuata uyum sağlama ve vatandaşları mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz” ifadelerine yer verildi.