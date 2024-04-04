Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı’dan Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, zorlu Trendyol 1. Lig mücadelesinde yaşanan Şanlıurfaspor mağlubiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son maçta Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Şanlı, takımının gelecek planlarına dair değerlendirmelerde bulundu, motivasyon ve strateji vurgusu yaptı.
“Dünü unuttuk, bugün var, yarın var”
Tuncay Şanlı'nın liderliğindeki Sakaryaspor, zorlu lig mücadelesinde dikkat çekici bir yol izliyor. Ligin ikinci yarısına girilirken, özellikle zorlu maçları kayıpsız geçmenin ve kağıt üzerinde kolay görünen mücadelelerde puan kaybetmenin takım üzerinde yarattığı etki büyük. Şanlı, “Zorlu maçları geçip, kolay dediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık” diyerek, takımın bu durumu nasıl aştığına dair iç görüler paylaştı.
Stratejik planlama ve takım ruhu
Şanlı, Şanlıurfaspor mağlubiyetinin ardından takımıyla yaptığı değerlendirmede, mücadele gücünün ve oyun kalitesinin önemine değindi. Hava koşulları gibi dış faktörlere rağmen, yenilginin mazeret olarak görülmediğini belirtti. Ayrıca, federasyonun hava şartlarına dair maç saatleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Boluspor maçına odaklanmak
Sakaryaspor’un teknik direktörü, takımın bir sonraki mücadelesi olan Boluspor maçına odaklanmanın önemini vurguladı. “Dünü unuttuk, bugün var, yarın var” diyerek, her maçın birbirinden bağımsız ve yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Bu anlayışla, takımın her mücadeleye sıfırdan ve tam konsantrasyonla hazırlanmasının altını çizdi.
İkinci yarı fikstürü ve önemi
Tuncay Şanlı, ligde ikinci yarının nasıl bir stratejiyle ele alınacağına dair planları da paylaştı. Kağıt üzerinde kolay gibi görünen fikstürün aslında beklenenden daha zorlu geçtiğini, ancak takımın bu durumdan güçlü bir şekilde çıkma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.