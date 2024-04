Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, at ve eşek eti hakkındaki soruları cevapladı!

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Haberlerde sıklıkla gördüğümüz at ve eşek etlerinin kasaplarda satılması, vatandaşı bir hayli tedirgin etmişti. Veteriner Mehmet Ok, bu konuda vatandaşlara at ve eşek etini anlamak için verdiği bilgilerde,

“et bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alınmalı. At etini dış bakıyla et halindeyken yani lob et şeklindeyken anlamak büyük bir uzmanlık gerektirir. At eti ciğer renginde olur. Oksijenle yani hava ile temas ettiğinde ciğer renginde kırmızımtrak bir renk alır ve çok belirgin bir şekilde sığır etinden ayrılabilir. Aldığınız et koyu renkte, aşırı lifli yapıda ve sert ise bu etten eşek eti olarak şüphe edebilirsiniz” diyerek, nasıl anlaşılabileceği konusunda önemli bilgiler verdi.

Tarım Bakanlığı, at etini sığır etinden nasıl ayırıyor?

Başkan Mehmet Ok, “bununla ilgili laboratuvar analizleri var. Spektrofortometresi ve ELISA PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ile tespit ettiğimiz at eti ve sığır etinin arasındaki ayrımı yapabildiğimiz deneyler var, bu deneylerle beraber at eti ve sığır etini birbirinden ayırabiliyoruz” dedi.

Sağlıklı bir et nasıl anlaşılır?

Sağlıklı ete değinen Veteriner Mehmet Ok, “Paketlenmiş, markalı, logolu ürünleri son kullanma tarihine dikkat edilerek alınmalı. Etinizi seçin, kıymanızı kendiniz çektirin diyoruz mutlaka. Bilindik bir mezbahada kesilmiş ve veteriner hekim kontrolünde kesildiğini gösteren mührü olan etleri tercih edilmeli” diye düşüncelerini dile getirdi.

Et fiyatlarındaki yükseliş ne olur?

Son zamanlardaki artan et fiyatlarına dikkat çeken Veteriner Mehmet Ok, “bunlar devlet politikası. Şu an üretim azalmış durumda, yem fiyatları artmış durumda. Besicilerimiz, köylü vatandaşımız artık hayvan beslemenin masraflı olduğunu düşünüyorlar bu yüzden et pahalı olabiliyor. Devletimiz buna bir çözüm bulacaktır” dedi.

Zincir marketlerden paket et ürünleri alınır mı?

Vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı zincir marketlerden paketlenmiş et ürünleri alınır mı? Sorusuna Veteriner Mehmet Ok, “Üzerinde kendi logosu bulunan, paketlenmiş, son kullanma tarihi belirgin ürünler için konuşuyorum. Bu ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü bunların üretildiği işletme, onaylanmış, Tarım Bakanlığı tarafından ve sürekli veteriner hekimlerin kontrolü altında işlenmiş ürünlerin bulunduğu paketli ürünleri gönül rahatlığıyla insan sağlığı açısından hiçbir problem yaratmayacağını söyleyebilirim. Yalnız bu ürünlerin içerisindeki yağ miktarları, bu ürünlerin içerisindeki farklı katkıların da olma ihtimalini paketlerin içerisindeki içerik kısımlarından mutlaka okuyarak kontrol etmek zorundalar” diye tavsiyede bulundu.

Vatandaş, ihbar hattına nasıl ulaşabilir?

Veteriner Mehmet Ok, “Bu konunun tek yetkilisi Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Bununla ilgili alo gıda 154 ihbar hattı mevcuttur. Et ile ilgili ya da eti tükettikten sonra oluşabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili her konuda tün tarım il müdürlüğü personeli 24 saat mesai saati mefhumu gözetmeksizin gidip ihbar edilen işletmeden numuneler alıp onları laboratuvarda analiz için götürürler ve bununla ilgili herhangi bir problem olursa mutlaka vatandaşa geri dönüş sağlanır” dedi.



“Kimse kasabından vazgeçmesin!”

Vatandaşlara tavsiye veren veteriner hekim Mehmet Ok, “Kendi düşüncem olarak herkes kendi bildiği ve güvendiği yıllardır etini aldığı kasaptan vazgeçmesin. Özellikle vurguluyorum. Et ürünlerini seçip alabilirsin ama kıyma alınırken mutlaka kendiniz seçin.” Diyerek sözlerini noktaladı.