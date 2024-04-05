Lastik değişim yoğunluğu! Kış lastiği zorunluluğu sona erdi

Kış Lastiği Zorunluluğunun Sona Ermesiyle Yaz Lastiklerine Geçiş Başladı

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğunun bitmesi, Elazığ'da oto lastikçilerde yoğun bir hareketliliğe sebep oldu. Vatandaşlar, güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla mevsimine uygun lastik kullanımının önemine dikkat çekti. İşletme sahibi Emre Kaya, mevsim geçişleriyle artan yoğunluğa ve fiyatlardaki artışa dikkat çekerek, "Mevsimine uygun lastik kullanımı kazaları önler ve araç performansını artırır," dedi.

Güvenli Sürüş İçin Mevsimine Uygun Lastik Kullanımı Önemli

Mevsimsel değişiklikler, lastik değişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu ve lastik ömrünün uzaması gibi faktörler, doğru lastik seçiminin önemini artırıyor. Vatandaşlar, kış lastiklerini çıkarıp, yazlık lastiklere geçiş yaparak, bu değişime ayak uyduruyor.

Lastikçilerde Fiyat Artışı ve Yoğunluk

Emre Kaya'nın belirttiğine göre, lastik fiyatlarında geçen seneye oranla bir artış söz konusu. Minimum 400 TL'den başlayan fiyatlarla lastik değişimi yapıldığı bilgisini verdi. Vatandaşlardan İbrahim Halil Karabulut ve Zülküf Cömert gibi isimler, herkesin mevsimine uygun lastik kullanması gerektiğini vurgulayarak, bu dönemde yaşanan yoğunluğun altını çizdi.

Kış lastiği zorunluluğunun sona ermesiyle birlikte, yazlık lastiklere geçiş için oto lastikçilere olan talep arttı. Güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için mevsimine uygun lastik kullanımının önemi vurgulanırken, fiyat artışları ve iş yerlerindeki yoğunluk dikkat çekti.